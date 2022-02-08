«Черноморец»: флагман одесского футбола получил шанс на возрождение

Можно не сомневаться, что конец 2021-го – начало 2022 года одесские футбольные болельщики запомнят надолго. То, чего многие из нас так давно ждали, произошло: под Новый год в одесском «Черноморце» началась самая настоящая «кадровая революция». Коснулась она как руководства клуба и тренерского штаба, так и состава и даже пресс-службы. Теперь «черно-синие» ставят перед собой амбициозные задачи и открывают свои «двери» для болельщиков и журналистов. Обо всем этом и поговорим.

Возвращение тренера

Многие помнят, что свое стремительное падение к «подвалу» Премьер-лиги с последующим вылетом в первую украинскую лигу «Черноморец» начал после того, как тренерский мостик покинул Роман Григорчук – пожалуй, самый сильный наставник «черно-синих» в ХХІ веке (да простит меня легендарный Семен Альтман, который привел «моряков» к «бронзе» высшей лиги).

С того времени прошло более семи лет, одесской командой руководили несколько тренеров. Кто-то разочаровывал. Кто-то вселял уверенность в завтрашнем дне, но по непонятным причинам подавал (или был отправлен) в отставку. Кто-то выводил клуб в Премьер-лигу. А кто-то пришел «на готовенькое» с 16 (!) арендованными у злейшего врага одесских болельщиков – киевского «Динамо» – футболистами, которые прибыли в Одессу лишь для получения игровой практики.

Все это не могло не сказаться на настроении одесситов. Стадион «Черноморец» в большинстве домашних матчей посещали лишь несколько сотен болельщиков, клуб был «закрытым» для ультрас и представителей СМИ, популярность его упала практически до нуля. Команда плохо провела первую часть сезона, несмотря на то что редкие «яркие краски» все-таки пробивались на палитре неудач. Но нынче флагман одесского футбола находится на 13 месте (зона переходных матчей с представителями первой лиги), а значит, его срочно нужно спасать.

С наступлением зимы в футбольной тусовке поползли слухи о том, что у «Черноморца» будет новое руководство – известный дуэт бизнесменов Кауфмана и Грановского. А еще в клуб, согласно слухам, должен был вернуться любимец местной публики, чемпион трех стран, амбициозный Роман Григорчук. К счастью, это оказалось правдой!

Долгое время стороны не подписывали контракт, поскольку Роман Иосифович явно ждал гарантий и должен был удостовериться в финансовой стабильности «перезапуска» «Черноморца». Но когда руководство клуба и тренер «ударили по рукам», с «черно-синими» начали происходить заметные метаморфозы.

Одесские истории: как Одессу пришел футбол.

Отказ от «динамовцев» и «чертова дюжина» новобранцев

Одесские болельщики обрадовались «новогоднему чуду» – возвращению Григорчука и появлению новых руководителей клуба. Позднее тренерский штаб Григорчука порадовал еще и тем, что «отправил» из Одессы двенадцать арендованных у «Динамо» футболистов, оставив пока только троих: Николая Михайленко, Георгия Цитаишвили и Кристиана Биловара. Команду по различным причинам покинули Алексей Паламарчук, Петр Долгов, Роман Вантух и, к сожалению, лидер – Артур Авагимян. Последний точно не знал о надвигающихся положительных изменениях в «Черноморце», предварительно подписывая контракт с «Александрией».

Как нетрудно посчитать, это – как минимум шестнадцать кадровых потерь. Но на смену ушедшим массово начали приходить другие, более опытные и индивидуально сильные футболисты.

За каких-то три недели одесситы подписали контракты с 13 футболистами. Возможно, что в клуб так же придет и опытный Николай Морозюк, но пока о достижении с ним соглашения не объявлено.

Уже известно, что вернули «домой» вратаря Евгения Паста и полузащитника Ивана Бобко, укрепились левым защитником Артемом Сухоцким, фланговым полузащитником/нападающим Дмитрием Юсовым, полузащитником Орестом Кузыком и форвардом Назарием Русиным. Кроме того, в «Черноморец» перебрался целый ряд весьма сильных легионеров: центральные защитники Дуглас Бергквист (Швеция) и Илия Мартинович (Черногория), полузащитники Руди Пожег Ванцаш (Словения), Хорхе Эрнандес (США), Борислав Цонев (Болгария) и Вандерсон Мело (Бразилия), нападающий Мартин Петков (Болгария). Вполне вероятно, что этот список еще пополнится новыми именами.

Как видим, вернувшийся в клуб Роман Григорчук начал строить совершенно иную команду, нежели та, которую мы видели в осенней части сезона.

Задачи и перспективы

Прежний владелец «Черноморца» – Леонид Климов – еще остается частью клуба (судя по всему, лишь до конца нынешнего сезона), но с приходом новых владельцев «Черноморец» четко обозначил свои ближайшие цели и задачи.

Первая задача – сохранить место в Премьер-лиге. Для этого нужно занять место не ниже двенадцатого или же финишировать на 13-14 позиции, но затем обыграть в переходных матчах 3-4 команды первой лиги.

– сохранить место в Премьер-лиге. Для этого нужно занять место не ниже двенадцатого или же финишировать на 13-14 позиции, но затем обыграть в переходных матчах 3-4 команды первой лиги. Вторая задача – уже в следующем сезоне бороться за попадание в еврокубки.

– уже в следующем сезоне бороться за попадание в еврокубки. Третья задача (не по очереди, а в целом) – переформатирование работы клубной Академии и подготовка качественного «резерва» для «Черноморца», в том числе и с целью возможной «продажи» игроков в другие клубы.

Ну и, конечно, учитывая то, как открыто общаются представители клуба и новой пресс-службы с болельщиками и журналистами, перед всеми теперь стоит задача «заразить» футболом всю Одессу: делать все для того, чтобы во время каждого матча максимально заполнять стадион «Черноморец» болельщиками и поддерживать команду так, как все мы поддерживали ее во времена первого пришествия в клуб Романа Григорчука.

В ближайшее время мы обязательно поговорим об учебно-тренировочных сборах и всех контрольных играх «моряков».

Леонид Францескевич, специально для «Одесской жизни»

История футбольной Одессы: тернистый путь «Черноморца»

Цей матеріал також доступний українською