Ключевые моменты:

Кадровые ротации в морской галузи.

Правительство назначило Николая Кравчука главой АМПУ, а Юрия Кононенко временным руководителем Администрации судоходства.

Повлияют ли кадровые ротации на стабильность работы портов и судоходства.

Что изменится для портов и судоходства

Правительство Украины осуществило кадровые ротации в важных структурах морской отрасли. В результате глава Администрации судоходства Николай Кравчук получил новое назначение и возглавил государственное предприятия «Администрацию морских портов Украины» (АМПУ). К слову, на его место был назначен Юрий Кононенко, ранее занимавший должность первого заместителя в этой службе.

Напомним, что Николай Кравчук возглавлял Администрацию судоходства с лета 2025 года. Кроме того, он имеет более 10 лет опыта в государственном и частном секторах. Кравчук по образованию юрист, выпускник Национальной академии внутренних дел, награжден ВСУ за вклад в обороноспособность.

Кто такой Юрий Кононенко

Как вы уже поняли, временно исполнять обязанности главы Администрации судоходства будет Юрий Кононенко, выпускник Одесского национального морского университета и знакомый с отраслью. Кстати, карьера Кононенко началась в 2013 году в Одесской ОГА. Далее он занимал руководящие должности в АМПУ, в частности, руководил Ренийским филиалом порта.

Добавим, что в последние восемь месяцев Юрий Кононенко работал первым заместителем в службе.

