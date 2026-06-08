Ключевые моменты:

8 июня в Одессе и области проходит НМТ, но тестирование проходит в условиях постоянных воздушных тревог.

Через день в Одесской области уже четыре раза объявляли воздушную тревогу, из-за чего участники вынуждены прерывать экзамен и переходить к укрытиям.

При тревоге тестирование автоматически приостанавливается, а все ответы и время выполнения заданий сохраняются.

Частые прерывания через сирены создают дополнительный стресс и негативно влияют на концентрацию абитуриентов.

В Одессе НМТ проходит под звуки сирен

Жители Одессы и области, к сожалению, уже привыкли к постоянным воздушным тревогам. Враг не только систематически обстреливает регион, но и удерживает жителей в постоянном напряжении. Ведь уведомления о тревоге раздаются все чаще и заставляют людей адаптироваться к новым реалиям. В частности, 8 июня в Одессе и Одесской области проходит основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ). Но в Одесской области раздается воздушная тревога уже в четвертый раз…

Из-за постоянных сигналов безопасности многие родители и участники тестирования волнуются, не повлияют ли такие перерывы на результаты и смогут ли выпускники качественно сдать экзамен.

В Украинском центре оценивания качества образования отмечают: в случае объявления воздушной тревоги тестирование сразу приостанавливается, а система автоматически сохраняет все ответы. Отсчет времени также останавливается, поэтому участники не теряют ни минуты, отведенной на выполнение задач.

После сигнала тревоги все участники вместе с персоналом временного экзаменационного центра должны перейти к укрытию. Вернуться к выполнению теста можно только после официального отбоя воздушной тревоги.

Если суммарная продолжительность воздушных тревог во время тестирования не превысит 2 часа 30 минут, участники продолжают выполнять задание по возвращении в аудитории. Если же тревога длится дольше и завершить тестирование невозможно, поступающим могут предоставить право составить НМТ на дополнительной сессии.

Для этого нужно подать соответствующее заявление в региональный центр оценки качества образования. Но реально ли сдать успешное тестирование при таких условиях?

Несмотря на то, что правила предусматривают сохранение времени и ответов, психологи неоднократно отмечали, что частые прерывания экзамена и необходимость спускаться в укрытие создают дополнительный стресс для абитуриентов и могут влиять на концентрацию внимания. Поэтому день с несколькими воздушными тревогами становится настоящим испытанием не только на знания, но и на выдержку.

Добавим, что регулярные дневные атаки шахедов в Одессе срывают уроки и вызывают дискуссии о дистанционном обучении. Именно поэтому экс-глава образования Одессы Елена Буйневич несколько месяцев назад предлагала компетентным органам рассмотреть переход на дистанцию ​​с очными классами. Родители поддерживают, ведь тревоги (3–4 в день) делают обучение неэффективным.

Также мы рассказывали, что в регионе готовятся к реформе старшей школы.

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