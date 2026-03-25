Ключевые моменты:

В области сформировали сеть: 136 академических лицеев и 38 профессиональных колледжей

С 2026 года 8 учреждений в Одесской области присоединятся к пилотированию реформы

Ученики смогут выбирать предметы и учиться в малых группах по профилю

Сеть лицеев уже определили, но она еще может измениться

О подготовке к реформе сообщил директор департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александр Лончак во время совместного брифинга с заместительницей министра образования и науки Украины Надеждой Кузьмичевой 25 марта 2026 года в Одессе.

По словам Лончака, в области уже сформировали сеть учреждений старшего профильного образования — 136 академических лицеев и 38 профессиональных колледжей. Ее создавали на основе решений территориальных громад и утверждают на уровне областной военной администрации.

В то же время эта сеть не является окончательной и может корректироваться.

— Реформа старшей профильной школы начинается с 1 сентября 2027 года. В то же время уже с 1 сентября 2026 года восемь учреждений образования в Одесской области войдут в пилотирование этой модели, — отметил Александр Лончак.

Еще по теме: Профилизация старшей школы: в Одесской области выбрали 8 лицеев для реформы

Как изменится обучение в старших классах

Реформа предусматривает новый подход к обучению в 10–12 классах. Вместо привычных классов ученики будут формировать группы в зависимости от выбранного профиля.

Школьники смогут самостоятельно выбирать часть предметов, что, по замыслу Министерства образования и науки Украины, поможет лучше подготовиться к поступлению и будущей профессии.

— Мы ожидаем, что эта модель уменьшит разрыв между образованием и рынком труда, — пояснила заместительница министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева.

Что будет с учителями и зарплатами

Отдельный акцент — на педагогах. В министерстве подчеркивают: массового сокращения или полной замены учителей не планируется.

Основу будут составлять нынешние педагоги, которые будут проходить повышение квалификации.

— Мы не говорим о том, что учителя должны быть полностью заменены. У нас есть сильная база педагогов, которые уже работают в старших классах и будут продолжать работать, — подчеркнула Надежда Кузьмичева.

В то же время к преподаванию профильных предметов планируют привлекать преподавателей учреждений высшего образования и специалистов из бизнеса.

Что касается оплаты труда, на данный момент дополнительных надбавок для учителей старшей профильной школы не предусмотрено. Но в Министерстве образования и науки рассматривают возможность доплат для педагогов академических лицеев.

— На данный момент дополнительных повышений нет, но этот вопрос обсуждается, — добавила Кузьмичева.

Когда заработает реформа

Полноценный запуск реформы старшей профильной школы запланирован на 1 сентября 2027 года.

До этого времени будет продолжаться пилотирование, подготовка учителей и уточнение сети учебных заведений.

Материал подготовлен на основе информации со совместного брифинга директора департамента образования и науки Одесской областной военной администрации Александра Лончака и заместительницы министра образования и науки Украины Надежды Кузьмичевой, который состоялся 25 марта 2026 года в Одессе.

Также использованы данные Министерства образования и науки Украины по внедрению реформы старшей профильной школы и пилотных проектов.

Ранее мы сообщали, что Реорганизация школ в Одесской области под вопросом из-за транспортных проблем.

Также «Одесская жизнь» рассказывала, что старшая школа станет профильной и трехлетней: в Балтском лицее рассказали, что это означает и как все будет работать.