Ключевые моменты:

Пассажиры чаще всего жалуются на маленькие скамейки и отсутствие защиты

Украденное стекло делает часть остановок менее безопасными

Проект комфортных комплексов «Отрада» так и не был реализован

До окончания военного положения новые остановки устанавливать не планируют

Первые современные стеклянные остановочные комплексы начали устанавливать в Одессе после утверждения городским советом новых типовых проектов в 2015 году. Сегодня город продолжает использовать эти конструкции, однако из-за войны действует мораторий на установку новых павильонов — разрешен только ремонт существующих. При подготовке материала журналистка «Одесской жизни» Светлана Комиссаренко пообщалась с пассажирами, узнала мнение доцента кафедры дизайна архитектурной среды Одесской государственной академии строительства и архитектуры Елены Тюриковой, использовала собственный опыт поездок, а также информацию о решениях городской власти по обустройству остановок.

Замерзнешь зимой, поджаришься летом

Если рассчитываешь куда-то доехать городским электротранспортом, придется какое-то время (иногда довольно долго) находиться на остановках. Поэтому, ожидая трамвай или троллейбус, обязательно обратишь внимание на остановочные комплексы. И они, к сожалению, не радуют.

Стеклянные остановочные комплексы начали устанавливать в Одессе еще в начале 2015 года. Именно тогда совет по дизайну утвердил различные их варианты, которые, по мнению специалистов, соответствовали требованиям ДСТУ, современным эстетическим требованиям, а также учитывали особенности городской среды как в центре, так и в спальных районах.

Поскольку я присутствовала на том обсуждении, у меня возникло несколько вопросов: как почти одинаковые конструкции могут учитывать особенности центра и спальных районов, почему скамейки решили делать металлическими и как долго остановочные комплексы останутся целыми?

Что касается учета особенностей районов города, то это оказался лишь рекламный ход. Позже начали устанавливать самый упрощенный вариант остановочных комплексов.

Скамейки на остановках поначалу действительно были металлическими. И, как сказала одна из пассажирок, «зимой, в мороз, на нее не сядешь — сразу примерзнешь, а летом чувствуешь себя яичницей хорошей прожарки». Не знаю, кто придумал такую креативную идею, но, к счастью для пассажиров, просуществовала она недолго. Металлические скамейки заменили привычными деревянными.

Что касается стекла, то с момента появления новых остановочных комплексов они часто, особенно в спальных районах, остаются «раздетыми» — ночью злоумышленники легко снимают стеклянные панели. И помешать этому пока не удается.

Куда исчезла «Отрада»?

Среди проектов, которые первоначально утвердили, был проект «Отрада». Это остановочный комплекс с диспетчерской и туалетом. На мой взгляд, это лучший вариант для остановок, где собирается большое количество людей. Городской совет даже закупил 43 таких комплекса, однако ни один из них на улицах Одессы так и не появился. «Отрада» почему-то осталась красивым, современным, но так и не реализованным проектом.

Комфортно ли пассажирам ждать транспорт на остановках?

О комфорте сегодня говорить не приходится. Это подтверждают пассажиры, с которыми удалось пообщаться на разных остановках городского электротранспорта. Главная претензия — маленькая скамейка. На ней одновременно могут разместиться лишь три-четыре человека средней комплекции.

— Я люблю немного пройтись пешком от «Привоза», а потом сесть на 28-й трамвай на остановке возле железнодорожного вокзала, потому что живу возле парка Шевченко, — рассказывает одесситка Варвара. — Но здесь очень маленькая скамейка, и постоянно не хватает места людям с чемоданами, которые приехали поездом и теперь направляются в военный госпиталь, санатории или Институт глазных болезней имени Филатова. Кроме того, здесь много пожилых людей и пассажиров с детьми. Поэтому на остановке нередко возникают споры, кто имеет право занять несколько свободных мест. Хотя, по-моему, можно было бы установить дополнительные скамейки, пусть даже без навеса, чтобы люди могли присесть, ожидая 28-й или 5-й трамвай.

С этим трудно не согласиться. Возможно, проблемы не было бы, если бы транспорт ходил чаще. Но война и необходимость экономить электроэнергию диктуют свои условия. Поэтому ждать транспорт на остановках иногда приходится довольно долго.

Промежуточным компромиссным решением можно считать установку сразу двух остановочных комплексов, как это сделали на Куликовом поле.

Безопасны ли одесские остановки?

Отсутствие боковых стеклянных панелей делает некоторые остановки довольно опасными. Человек, подходящий к остановке и желающий присесть, может не заметить металлический каркас внизу и споткнуться о него. Я лично была свидетелем двух таких случаев. Одна женщина при падении серьезно травмировала руку. Поэтому на некоторых остановках, где стекло уже сняли, боковой каркас начали демонтировать, чтобы снизить риск травмирования. Однако после этого укрыться от дождя и ветра стало еще сложнее. На это также обращали внимание пассажиры.

Есть табло, но нет схемы маршрутов

В последнее время на остановках Одессы начали устанавливать информационные табло. Это удобно: можно узнать, через сколько минут придет нужный трамвай или троллейбус. Но, как напомнила еще одна моя собеседница, Галина Петровна, не хватает схемы сети трамвайных и троллейбусных маршрутов. Такие схемы действительно когда-то появились на остановках в центре Одессы. Они помогали людям, которые заблудились или приехали не туда, быстро сориентироваться и найти нужный маршрут. К сожалению, эта идея дальнейшего развития не получила.

Разумный городской минимализм

— В мире существует тенденция создавать подобные объекты в стиле разумного минимализма. Остановки общественного транспорта в Одессе соответствуют этой концепции: это сооружения для кратковременного ожидания транспорта, — говорит доцент, заведующая кафедрой дизайна архитектурной среды Одесской государственной академии строительства и архитектуры Елена Тюрикова. — Их конструкции надежны, закаленное стекло придает современный вид и обеспечивает визуальную легкость, прозрачность и необходимый обзор дорожного движения. Безопасность и гигиеничность, эстетика, не перетягивающая внимание на себя, а гармонично вписывающаяся в историческую застройку и современную архитектуру, экономичность, простота обслуживания и ремонта — таковы преимущества одесских остановок.

— Все замечания по поводу остановок в нашем городе следует адресовать тем, кто не умеет ими пользоваться. Сами сооружения не могут нести ответственность за вандализм, безразличие людей и проблемы с организацией транспортных потоков. Считаю, что соответствующие службы должны провести расчеты пассажиропотока, учесть особенности разных категорий пользователей, определить места наибольшего скопления людей и в соответствии с этим обеспечить условия для ожидания транспорта без лишних задержек.

Мораторий на установку новых остановочных комплексов

До окончания военного положения городским советом введен мораторий на установку новых остановок. Выполняется лишь незначительный ремонт существующих. Вероятно, именно поэтому до сих пор остается без стекла остановка, поврежденная в результате удара вражеского «шахеда» в начале июня этого года.

До мирных времен придется отложить и вопросы о том, куда исчезли комплексы «Отрада», по какому принципу остановки оснащают информационными табло и почему на некоторых из них пассажирам не то что присесть, а даже стоять негде. Но это уже тема для отдельного разговора.

Ранее мы рассказывали, почему в Одессе становится меньше электричек, и публиковали результаты нашего эксперимента по проверке заявлений «Укрзалізниці».

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