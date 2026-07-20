Ключевые моменты:

Несмотря на регулярные обстрелы, Одесса продолжает принимать туристов из разных регионов Украины.

Только за последние выходные воздушную тревогу в городе объявляли 24 раза.

Часть туристов не спускается в укрытия во время тревог, другие планируют прогулки только после отбоя.

Многие семьи приезжают к морю ради детей, несмотря на постоянную опасность.

Туристы признаются, что полностью расслабиться во время отдыха уже невозможно.

Даже на пляже приходится постоянно следить за сигналами воздушной тревоги и быть готовыми в любой момент изменить планы.

Стоит ли ехать в Одессу этим летом

Несмотря на регулярные воздушные тревоги и обстрелы, Одесса продолжает принимать туристов. Отдыхающие из разных регионов признаются, что уже привыкли к опасности, однако главной проблемой называют нехватку укрытий возле пляжей.

Ни для кого не секрет, что в этом году отдых у моря проходит под постоянные сигналы воздушной тревоги и звуки взрывов. Только за последние выходные сирены в городе звучали 24 раза, поэтому туристам приходится постоянно учитывать ситуацию с безопасностью.

Часть гостей города рассказывает, что приехала из регионов, которые также регулярно подвергаются российским атакам, поэтому воспринимает ситуацию в Одессе как привычную реальность. При этом многие признают, что полноценно расслабиться во время отдыха уже невозможно.

Некоторые туристы признаются, что не спускаются в укрытия во время тревог, другие, наоборот, стараются планировать прогулки только после отбоя или пользуются убежищами, если они находятся рядом с местом проживания.

По словам отдыхающих, больше всего трудностей вызывает недостаточное количество укрытий возле пляжей и туристических локаций. Люди отмечают, что во время сигнала тревоги не всегда понятно, где можно быстро укрыться.

«Мы из прифронтового города, из Павлограда. Постоянно нервничаем из-за тревог. Если дома у нас есть паркинг и мы спускаемся туда, то возле пляжа укрытий вообще нет. Например, на 13-й станции Фонтана», — рассказывает туристка Жанна.

Из-за этого туристам приходится заранее продумывать маршруты и учитывать не только места для отдыха, но и расположение ближайших убежищ.

Тем не менее, несмотря на риски, многие семьи все же решают провести несколько дней у моря. Родители объясняют, что хотят подарить детям хотя бы частичку обычного лета и возможность отдохнуть от повседневной жизни во время войны.

В то же время они признают, что отпуск уже не ассоциируется с беззаботностью. Во время прогулок и отдыха на пляже приходится постоянно следить за сообщениями о воздушной опасности и быть готовыми в любой момент изменить планы.

При этом туристы отмечают, что даже в таких условиях море остается возможностью хотя бы ненадолго отвлечься от войны, хотя ощущения полной безопасности этим летом нет.

Напомним, что в Затоке официально запрещено купаться — пляжи остаются закрытыми. При этом гостиницы и базы отдыха продолжают работать и принимать туристов. Купание в море осуществляется исключительно на собственный риск. Кроме того, укрытий на курорте немного, поэтому большинство гостиниц используют альтернативные защитные сооружения или первые этажи зданий.

Источник: Новини.LIVE