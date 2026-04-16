Ключевые моменты:

После 9 класса школьников ждет конкурсный отбор в лицеи — автоматического перехода больше не будет

Если ребенок не пройдет конкурс, государство пока не гарантирует, куда он сможет пойти учиться

Общины вынуждены закрывать школы и возить детей за десятки километров, что может быть дороже

Вопрос безопасности при подвозе детей в военное время до сих пор не решен

В 2027 году украинская школа должна окончательно измениться: 12 лет обучения, разделение на лицеи и колледжи, профильные предметы. Но пока чиновники рисуют красивые карты будущего, практикующие педагоги бьют тревогу. Вместо гарантированного среднего образования — жесткий конкурсный отбор, вместо школы рядом — пансион или опасная дорога. Почему «оптимизация» рискует стать дороже содержания школ и почему безопасность детей до сих пор остается «за скобками» реформы? Читайте в нашем большом разборе.

Справка «ОЖ»: о сути реформы образования

Реформа среднего образования в Украине предусматривает переход на 12-летнее обучение уже с 2027 года. Суть реформы заключается в переходе от принципа «учить все и сразу» к осознанному выбору учеником своего образовательного маршрута. Реформа является финальным этапом внедрения «Новой украинской школы» (НУШ).

Основные аспекты реформы:

Профильность обучения: в 10–12 классах ученики будут углубленно изучать дисциплины, которые пригодятся им в будущей профессии;

Обучение будет включать обязательные (базовые), профильные предметы и курсы по выбору;

Ключевое нововведение – разделение старшей школы на два образовательных направления:

1. Академические лицеи: для учеников, которые планируют поступать в вузы. Школьники выбирают профиль (например, STEM, языково-литературный или общественно-гуманитарный).

2. Профессиональные колледжи: позволяют одновременно получить полное среднее образование и профессию, чтобы после выпуска сразу выйти на рынок труда или продолжить обучение в вузе по сокращенной программе.

Массовый переход на 12-летнюю систему и профильное обучение запланирован на 1 сентября 2027 года. С 2025 года уже начато пилотирование реформы в отдельных лицеях.

Несмотря на важность реформы, эксперты выделяют ряд вызовов для школ страны. Однако власти заявляют, что реформа состоится при любых условиях, поскольку она критически важна для будущего более чем 2,5 миллиона школьников.

Досье «ОЖ» — Елена Буйневич

Елена Буйневич — известная в Одессе фигура в сфере образования. Сейчас она возглавляет общественную организацию «Дети.ЮА». До этого в течение 10 лет, с января 2015 по ноябрь 2025 года, возглавляла Департамент образования и науки Одесского городского совета. Ранее работала директором и психологом в одесских школах.

Окончила Южноукраинский педагогический университет имени Ушинского по специальности «Начальное обучение. Практическая психология».

Образование больше не для всех?

Елена Буйневич подчеркивает, что главное изменение, которое общество пока недооценивает, — это не новое название «академический лицей», а новая система поступления в старшую школу:

– Раньше после 9 класса ребенок фактически автоматически переходил в 10 класс своей школы, и это воспринималось как гарантированный этап. Теперь профильный лицей предусматривает конкурсный отбор, и это означает более серьезную подготовку и, откровенно говоря, сокращение количества мест, куда ребенка примут безусловно.

По мнению эксперта, это изменение, которое на бумаге выглядит как шаг к качественному образованию, на практике создает новую проблему — когда доступ к полному среднему образованию начинает зависеть от результата отбора.

– Если ребенок не сдал экзамены и не прошел по конкурсу, не существует учреждения, которое обязано его принять. То есть мы фактически лишаем его не только права, но и возможности выполнить конституционную обязанность получить образование, — говорит она.

И здесь возникает уже правовая проблема. Конституция гарантирует полное общее среднее образование и делает его обязательным. Но в новой модели государство не предлагает механизма, который гарантирует, что каждый ребенок сможет выполнить эту обязанность.

– Было бы логично сначала скорректировать законодательство, а уже потом требовать от громад сокращать количество учреждений, — считает Буйневич.

То есть это тот уровень проблемы, который не решается ни автобусами, ни новыми названиями.

Цена реформы: когда оптимизация становится дороже

Одна из ключевых идей реформы — укрупнение сети учреждений и подвоз детей к «сильным» лицеям — подается как эффективное использование ресурсов. Но реальные расчеты ставят эту логику под сомнение.

– Школьный автобус вмещает 32 ребенка, в школе — 40, расстояние между селами — 55 километров. Это минимум два рейса. А если учитывать разное количество уроков — это уже шесть поездок в день.

И это только начало сложной арифметики.

– Дизель сегодня — более 90 гривен за литр. 55 километров, несколько рейсов ежедневно. Нужно просто сесть и посчитать, что выгоднее: содержать школу или возить детей.

Что же в таком случае делать громадам, на которые переложили ответственность за этот процесс и чьи бюджеты ограничены? Не станет ли «оптимизация» дороже содержания школ, которые планируют закрыть?

Пансион для школьников: выбор без выбора

Идея пансионов — еще один элемент реформы, который на уровне концепции выглядит как дополнительная возможность, но на практике может стать вынужденным сценарием.

– Я нормально отношусь к пансиону как к возможности. Но если в громаде нет школы, нет подвоза и есть только пансион, тогда все дети будут вынуждены жить там. А это уже не выбор.

Это означает, что для части семей решение об образовании ребенка может фактически превратиться в выбор без альтернатив. При этом финансовый аспект здесь не менее жесткий.

– Проживание и питание детей в пансионе — это очень дорого. Это были тысячи гривен на одного ребенка еще до войны. Сейчас это точно не дешевле.

То есть громадам придется не просто перестраивать систему образования, а делать сложный финансовый выбор между несколькими дорогими вариантами.

Безопасность: то, что не учли в реформе

Если финансовые вопросы еще можно просчитать, то вопрос безопасности в условиях войны меняет всю логику реформы.

– Маршруты между населенными пунктами не обеспечены укрытиями. И когда ребенок едет десятки километров во время обстрелов, мы фактически подвергаем его опасности.

– Когда утром летят дроны, а дети в это время едут в школу, мы не можем просто остановить автобус и высадить их в поле без укрытия, — подчеркивает Буйневич.

«Сменить название — не значит изменить систему»

Образователь, бывший директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук считает, что проблема глубже — в подходе к реформе.

По его словам, даже само понятие «академический лицей» до конца не определено: нет четких требований, прозрачных правил отбора учеников и учителей.

– В украинском образовании есть давняя традиция: когда не знаешь, что делать — меняешь название. Но проблема не в названии, а в содержании.

*****

Обе позиции сходятся в одном: профильное образование Украине необходимо. Но ключевой вопрос — какой ценой будут реализованы эти изменения.

Этот материал подготовлен на основе интервью с педагогами и анализа реформы «Новой украинской школы». Журналисты «Одесской жизни» пообщались с Еленой Буйневич и Игорем Ликарчуком.

Мы проверили официальные планы перехода на 12-летнюю систему, пилотные проекты и нормы Конституции Украины.