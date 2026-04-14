Ключевые моменты:

Регулярные дневные атаки «шахедов» в Одессе срывают уроки и вызывают дискуссии о дистанционном обучении.

Экс-глава образования Одессы Оксана Буйневич предлагает компетентным органам рассмотреть переход на дистанцию ​​с очными классами.

Родители поддерживают, ведь тревоги (3–4 в день) делают обучение неэффективным.

В сети заговорили об изменениях в образовании Одессы

Бывшая руководительница департамента образования и науки Одесского городского совета Оксана Буйневич выразила обеспокоенность регулярными атаками «шахедов» на город в соцсетях. Она добавила, что воздушные тревоги, к сожалению, стали нормой в отличие от ситуации год назад. Ведь в 2025 году обстрелы преимущественно происходили ночью.

«К большому сожалению, утренние и дневные шахеды становятся регулярными. Это уже не исключение», — отметила Буйневич.

Оксана Буйневич подчеркнула, что ее мнение личное и непопулярное, но компетентные государственные и местные органы должны рассмотреть переход образования на дистанционный формат с сохранением очных занятий.

Очные классы, по ее словам, остаются необходимыми для детей, которые сами дома.

«Не директора школ, а именно компетентные органы должны это решать», — подчеркнула экс-глава.

Родители в комментариях в большинстве своем поддерживают экс-чиновщицу и жалуются на неэффективность такого обучения.

Одна из мам написала комментарий, что все это выглядит как замкнутый круг. Ведь с одной стороны родители переживают за безопасность детей и не пускают их в школу из-за постоянных тревог. Однако школа просто фиксирует «отсутствие» детей, как будто это обычные прогулы.

«Но давайте честно: когда за день по 3–4 тревоги и никакого урока не происходит, можно ли это вообще назвать нормальным учебным процессом? Дети фактически не учатся, но при этом еще и получаются «виновными», что не пришли. Именно поэтому нужен какой-то четкий и адекватный подход от школ или на уровне системы: нарушения со стороны семей.”, — написала женщина в комментариях.