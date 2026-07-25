За эти годы мы написали тысячи статей, сняли сотни видео и познакомились с невероятными людьми. Но знаете, что для нас самое дорогое?

Комментарии, которые вы оставляете под видео на нашем YouTube-канале. Есть в них одна фраза, которую мы готовы читать снова и снова:

«Спасибо, что показали мою Одессу». Именно мою.

Не только Потемкинскую лестницу или Привоз. А двор, где прошло детство. Улицу, где живут родители. Море, к которому хочется возвращаться. Для нас это самый большой комплимент. Потому что это означает: мы рассказываем не просто о городе — мы рассказываем о городе, который люди любят.

Ваши сообщения часто становятся началом новых материалов. Вы подсказываете темы, знакомите нас с героями, обращаете внимание на проблемы. Многие истории «Одесской жизни» появились именно благодаря нашим зрителям и читателям.

Поэтому ко дню рождения мы решили сделать еще один шаг — создали сообщество «Одесской жизни» на Монобазе.

Это пространство, где мы хотим стать еще ближе к вам. Вместе выбирать темы, заглядывать за кулисы создания материалов, первыми узнавать о новых проектах, получать эксклюзивный контент и общаться не только в комментариях. Нам хочется, чтобы «Одесская жизнь» стала местом встречи людей, которые любят Одессу.

Ваше участие в сообществе помогает редакции продолжать работать. Но для нас не менее важно другое — знать, что рядом есть люди, которым небезразлична «Одесская жизнь». Это означает, что мы нужны. А для локального медиа это, пожалуй, самое ценное.

Говорят, лучший подарок на день рождения — тот, который действительно нужен. Для нас таким подарком станет ваша поддержка.

Поэтому, если наши материалы вызывают у вас мысль: «Да, это моя Одесса», — теперь у вас есть еще один способ сказать нам об этом.

Присоединяйтесь к сообществу «Одесской жизни» на Монобазе. Для нас это станет самым ценным поздравлением с днем рождения.