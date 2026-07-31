Ключевые моменты:

По региону зафиксирован абсолютный рекорд по количеству запущенных ракет (~226 единиц).

Более 600 БПЛА и четыре КАБа.

Противник применял практически весь спектр имеющегося вооружения.

Статистика вражеских атак по Одесчине за июль

По данным специализированных мониторинговых ресурсов, совокупный объем средств воздушного нападения, запущенных оккупантами по Одесскому региону за месяц, выглядит следующим образом:

Около 226 ракет на Одесчину

Авиационные управляемые крылатые ракеты:

85х Х-59/Х-69 — с бортов Су-34, Су-35 и Су-57 над Черным морем.

26х противорадиолокационных Х-31П — с истребителей Су-30СМ.

6х сверхзвуковых Х-22 — с дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

70х ракет «Бандероль» — запущенных с БПЛА «Орион» и вертолетов Ми-28Н над акваторией Черного и Азовского морей.

Баллистика и наземные комплексы:

26х противокорабельных ракет «Оникс» — из БРК «Бастион» в Крыму.

9х баллистических ракет «Искандер-М» — из ОТРК в Крыму.

4х крылатые ракеты «Искандер-К» — из ОТРК в Крыму.

Около 625 ударных и имитационных БПЛА

«Шахеды», «Герберы», а также реактивные модификации запускали из Чауды, Гвардейского, Качи (Крым), Приморско-Ахтарска, Донецка, а также из новых пусковых районов на территории оккупированного Крыма.

Кроме того, враг запустил около 4х КАБ — с бортов Су-34 над акваторией Черного моря.

Зерновой коридор в Черном море остается одной из главных целей российских атак. За месяц под ударами оказались 28 гражданских судов в портах Большой Одессы, а жертвами обстрелов стали десятки людей.

Несмотря на беспрецедентную плотность атак, Силы обороны и подразделения ПВО Украины ежедневно уничтожают подавляющее большинство воздушных целей, защищая критическую инфраструктуру и жилые кварталы региона.