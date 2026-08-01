Что известно

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг атаковал Одессу, в результате чего произошло попадание в многоэтажный жилой дом. В настоящее время информация о возможных пострадавших, масштабах разрушений и других последствиях атаки уточняется.

Власти города призывают жителей не публиковать фотографии и видеозаписи с места происшествия до завершения работы экстренных и специальных служб.

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По словам Сергея Лысака, в результате попадания в жилой дом пострадал 18-летний парень. Его госпитализировали и оказывают необходимую помощь. На месте развернут штаб для помощи жителям.

Напомним, в результате российской атаки на Киев 1 августа погибли девять человек. Больше всего жертв зафиксировано в Дарницком районе, где погибли семь человек. Ещё два человека стали жертвами удара в Соломенском районе. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции.