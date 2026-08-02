Ключевые моменты:

День Воздушных сил ВСУ ежегодно отмечают в первое воскресенье августа.

Праздник был учрежден указом президента Украины в 2007 году.

Сегодня поздравляют военных летчиков, зенитчиков, специалистов ПВО, операторов беспилотных систем, инженеров и весь личный состав Воздушных сил.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый поблагодарил защитников неба за спасенные жизни и уничтоженные воздушные цели.

Кто и почему отмечает День Воздушных сил

День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечают ежегодно в первое воскресенье августа. Профессиональный праздник был учрежден в 2007 году указом президента Украины.

В этот день поздравления принимают военные летчики, зенитчики, специалисты противовоздушной обороны, радиотехнических войск, подразделений беспилотных систем, инженеры, техники, связисты и все военнослужащие, которые обеспечивают защиту воздушного пространства Украины.

После начала полномасштабной войны значение Воздушных сил существенно возросло. Именно они ежедневно отражают массированные ракетные и дроновые атаки, прикрывают украинские города и критическую инфраструктуру, а также уничтожают авиацию противника.

«Вы сломали планы врага»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый поздравил военнослужащих Воздушных сил с профессиональным праздником, отметив их решающую роль в обороне страны.

«Вы сломали планы врага получить господство в воздухе. За каждой пораженной целью, за каждой спасенной жизнью – ваше мастерство, выдержка, профессионализм и самоотверженность. Высоко ценю ваш вклад в общее дело защиты нашего государства», – подчеркнул главнокомандующий.

Он также почтил память погибших воинов Воздушных сил, поблагодарил защитников украинского неба за службу и пожелал им крепкого здоровья, силы духа и надежного боевого братства.

Как отмечают праздник во время войны

Из-за военного положения масштабных торжеств в Украине не проводят. По традиции в этот день командование поздравляет военнослужащих, отличившимся защитникам вручают государственные и ведомственные награды, а также чтят память погибших воинов.

Для миллионов украинцев День Воздушных сил сегодня – это еще один повод поблагодарить тех, кто каждую ночь и каждый день стоит на страже украинского неба.

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