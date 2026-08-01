Ключевые моменты:

Россия ночью атаковала Киев и Киевскую область.

В Киеве погибли 9 человек, еще 28 получили ранения, среди них — четверо детей.

Дональд Трамп заявил, что соглашение по украинским недрам позволяет США в любой момент получить доступ к этим ресурсам, а его потенциальную стоимость оценил более чем в 300 млрд долларов.

В Госдуме РФ заявили, что не видят оснований для завершения войны против Украины в 2026 году и вновь озвучили максималистские территориальные цели.

Россия ночью атаковала Киевскую область: на предприятии вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В ночь на 1 августа российские войска нанесли удары по Киевской области. В результате атаки возник пожар на одном из промышленных предприятий, поврежден частный жилой дом, два человека получили ранения. На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы.

В результате российской атаки на Киев погибли девять человек. Больше всего жертв зафиксировано в Дарницком районе, где погибли семь человек. Еще двое стали жертвами удара в Соломенском районе. Среди погибших — 22-летний сотрудник полиции.

По предварительным данным, ранения получили 28 человек, среди которых четверо детей: 14-летняя девочка, двое 13-летних подростков — мальчик и девочка, а также 17-летний юноша. У одной из девочек предварительно диагностировали отравление продуктами горения. Остальные несовершеннолетние получили множественные осколочные и резаные ранения. Информация о количестве погибших и пострадавших уточняется.

Повреждения зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Днепровском, Печерском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

В Дарницком районе повреждены 13 многоквартирных жилых домов. В Соломенском районе произошло частичное обрушение квартир в пятиэтажном доме. В Днепровском районе выбиты окна в жилых домах, а в Печерском разрушены частные строения. Также повреждены автомобили, супермаркеты и административные здания.

Трамп заявил, что США могут в любой момент получить доступ к украинским недрам

Президент США Дональд Трамп заявил, что заключенное между Вашингтоном и Киевом соглашение по полезным ископаемым открывает Соединенным Штатам возможность в любой момент получить доступ к украинским ресурсам. По его словам, этот документ является выгодным для американской стороны. Об этом он рассказал в интервью Real America’s Voice.

Трамп подчеркнул, что Украина обладает значительным природным потенциалом, включая плодородные земли и крупные запасы редкоземельных элементов.

«Украина очень богата, имеет очень плодородные земли, а также значительные запасы редкоземельных элементов. И у нас есть подписанное соглашение, которое касается редкоземельных ресурсов. Мы можем поехать туда в любое время и взять практически всё, что захотим. Это была довольно выгодная сделка», — заявил американский президент.

Он также отметил, что потенциальная стоимость этого соглашения, по его мнению, может превысить 300 млрд долларов.

Напомним, 30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о создании украинско-американского инвестиционного фонда восстановления, в котором стороны имеют равные доли участия — 50 на 50.

Документ состоит из 12 статей. Со стороны Украины участником фонда определено Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства, входящее в сферу управления Министерства экономики, а со стороны США — Международная финансовая корпорация развития (Development Finance Corporation, DFC).

В Госдуме РФ заявили, что не видят оснований для завершения войны против Украины в 2026 году

Депутат Государственной думы РФ, генерал Виктор Соболев, входящий в комитет по обороне, заявил, что не видит предпосылок для завершения полномасштабной войны против Украины в 2026 году. По его словам, Россия должна достичь поставленных целей, одной из которых он назвал выход российских войск к западным границам Украины.

По словам российского депутата, оснований говорить о прекращении боевых действий пока нет.

«Никаких предпосылок для завершения СВО пока нет. Нужно достичь целей специальной военной операции. По моему мнению, это выход на западные границы Украины», — заявил Соболев.

При этом он выразил мнение, что создание так называемой «зоны безопасности» вдоль российско-украинской границы, по его убеждению, не обеспечит безопасность России.

Свою позицию депутат объяснил развитием украинских беспилотных технологий. По его словам, дальность полета украинских дронов постоянно увеличивается, поэтому даже создание «зоны безопасности», по его мнению, не устранит угроз для территории РФ.

Кроме того, Соболев заявил, что в случае прекращения боевых действий Россия якобы может столкнуться с «еще более страшной и кровопролитной войной». Также он обвинил европейские страны в том, что они, по его словам, «не дадут России спокойно жить».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва якобы готова прекратить боевые действия только при условии выполнения выдвинутых Россией требований.

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