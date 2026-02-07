Ключевые моменты:

Рекордная команда: 46 украинцев в 11 дисциплинах — больше всего с 2010 года.

Самое представительство: Биатлон и санный спорт — по 10 атлетов.

Рекордная сборная и новые дебюты

С 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдут зимние Олимпийские игры. Добавим, что сборная Украины примет в них участие многочисленным составом с 2010 года — 46 атлетов в 11 из 16 дисциплин.



В целом больше всего украинцев в биатлоне и санном спорте — по 10 представителей в каждом. Во фристайле выступят девять. Екатерина Коцарь станет первой украинкой в ​​бигейре и слоупстайле.

В фигурном катании страну будет представлять только Кирилл Марсак среди мужчин — самый маленький состав в истории Украины в этой дисциплине.

Стоит отметить, что эксперты не ожидают медального прорыва. Украина традиционно сильна в биатлоне: женщины выиграли золото эстафеты на Играх-2014. И на Олимпиадах-2018 и 2022 медалей в этой дисциплине не было. В последний раз успех пришелся на Пекин-2022 — серебро Александра Абраменко в лыжной акробатике. Он единственный украинец с наградами на последних двух Олимпиадах.

Кстати, за восемь зимних Игр Украина имеет 9 медалей, включая три золотых: по одной в фигурном катании, биатлоне и фристайле.

Состав украинской сборной

Большинство атлетов дебютируют, но есть и ветераны как олимпийская чемпионка Юлия Джима.

Биатлон (10 спортсменов)

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин, Богдан Борковский, Антон Дудченко, Тарас Лесюк.

Женщины: Кристина Дмитренко, Елена Городная, Юлия Джима, Дарья Чалик, Александра Меркушина.

34-летний Дмитрий Пидручный — один из самых титулованных в сборной. За десять лет он завоевал множество медалей на чемпионатах Европы, мира и Кубка мира. В этом сезоне форма слабее.

Лидер мужчин – 23-летний Виталий Мандзин (27-е место в Кубке мира). Для него это первая олимпиада.

Среди женщин выделяется 35-летняя Юлия Джима — самая титулованная биатлонистка Украины. У нее десятки медалей, а главное — золото эстафеты на Играх-2014. Джима единственная из этого состава продолжает карьеру, это ее четвертая Олимпиада. Остальные женщины дебютируют.

Санный спорт (10 спортсменов)

Мужчины:

Одноместные сани: Антон Дукач, Андрей Мандзий.

Двухместные сани: Игорь Гой, Назарий Карчмар; Даниил Марциновский, Богдан Бабура.

Женщины:

Одноместные сани: Юлианна Туницкая, Елена Смага.

Двухместные сани: Елена Стецкив, Александра Мох.

37-летний Андрей Мандзий – самый опытный, показывает лучшие результаты в карьере. Для него четвёртая Олимпиада.

30-летний Антон Дукач выступит в третий раз, остальные — дебютанты. 22-летняя Юлианна Туницкая — лидер женщин, уже соревновалась на предыдущих Играх. 26-летняя Елена Смага — еще одна лидер, на прошлых Играх была в запасе.

Фристайл (9 спортсменов)

Мужчины: Дмитрий Котовский, Александр Окипнюк, Ян Гаврюк, Максим Кузнецов (лыжная акробатика).

Женщины: Ангелина Брыкина, Диана Яблонская (18 лет – самая молодая в команде), Оксана Яцюк, Нелли Попович (лыжная акробатика); Екатерина Коцарь (бигейр и слоупстайл).

24-летний Дмитрий Котовский – лидер сборной и один из немногих претендентов на медаль. Он совершает сверхсложный скачок «Ураган», который уже приносил победы на Кубке мира.

Другие дисциплины:

Лыжная гонка: Дмитрий Драгун, Александр Лисогор; Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко, Дарья Мигаль.

Лыжное двоеборье: Дмитрий Мазурчук, Александр Шумбарец.

Горнолыжный спорт: Дмитрий Шепюк, Анастасия Шепиленко.

Прыжки с трамплина: Евгений Марусяк, Виталий Калиниченко.

Шорт-трек: Олег Гандей, Елизавета Сидерко.

Скелетон: Владислав Гераскевич.

Сноубординг: Аннамары Данча.

Фигурное катание: Кирилл Марсак (21 год).

Сборная Украины на открытии Олимпиады:

