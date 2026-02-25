Ключевые моменты:
- Награды получили одесские энергетики за работу в условиях войны.
- Орденами отмечены Игорь Нерубащенко, Игорь Холоденко и Александр Бондаренко.
- Также награждены одесские культурные и волонтёрские деятели: Семен Кантор и Антонина Шкамерда.
- Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы государства 24 февраля 2026 года.
Герои энергетического фронта
Особое внимание уделили энергетикам, которые восстанавливают сеть после вражеских атак.
- Орден «За заслуги» III степени получили ведущий инженер «Укрэнерго» Игорь Нерубащенко и электрогазосварщик ЖКС «Черноморский» Игорь Холоденко.
- Орденом «За мужество» III степени отмечен Александр Бондаренко, электромонтер АО «Укртранснафта» из Пивденного.
- Медалью «За труд и доблесть» награжден старший мастер «ДТЭК Одесские электросети» Владимир Чернега.
Вклад в культуру и волонтерство
За личное мужество, самоотверженность и многолетний добросовестный труд награды также получили известные одесситы:
- Директор Музея современного искусства Одессы Семен Кантор удостоен ордена «За заслуги» III степени.
- Волонтер и директор благотворительного фонда «Мортранс» Антонина Шкамерда награждена орденом Княгини Ольги III степени.
Ранее в Одессе отметили наградами спасателей, работающих под обстрелами.
