Ключевые моменты:

  • Награды получили одесские энергетики за работу в условиях войны.
  • Орденами отмечены Игорь Нерубащенко, Игорь Холоденко и Александр Бондаренко.
  • Также награждены одесские культурные и волонтёрские деятели: Семен Кантор и Антонина Шкамерда.
  • Соответствующие указы были опубликованы на официальном сайте главы государства 24 февраля 2026 года.

Герои энергетического фронта

Особое внимание уделили энергетикам, которые восстанавливают сеть после вражеских атак.

  • Орден «За заслуги» III степени получили ведущий инженер «Укрэнерго» Игорь Нерубащенко и электрогазосварщик ЖКС «Черноморский» Игорь Холоденко.
  • Орденом «За мужество» III степени отмечен Александр Бондаренко, электромонтер АО «Укртранснафта» из Пивденного.
  • Медалью «За труд и доблесть» награжден старший мастер «ДТЭК Одесские электросети» Владимир Чернега.

Вклад в культуру и волонтерство

За личное мужество, самоотверженность и многолетний добросовестный труд награды также получили известные одесситы:

  • Директор Музея современного искусства Одессы Семен Кантор удостоен ордена «За заслуги» III степени.
  • Волонтер и директор благотворительного фонда «Мортранс» Антонина Шкамерда награждена орденом Княгини Ольги III степени.

Ранее в Одессе отметили наградами спасателей, работающих под обстрелами.

