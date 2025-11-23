Ключевые моменты:

В ночь на 23 ноября Россия совершила массированную атаку дронов по Днепру и Запорожью.

В Днепре пожары в многоэтажке повредили жилье и авто, ранены 14 человек.

В Запорожье в результате ударов дронов ранены шесть человек.

Поисково-спасательные работы в Тернополе завершились 22 ноября.

США требуют от Украины подписать мирный план, включая признание русского языка государственным, отказ от НАТО и уменьшение ВСУ.

За минувшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения.

Днепр и Запорожье атакуют

В Днепре, в результате атаки дронов, произошел пожар в квартирах дома с первого по шестой этаж. Повреждения получили пять автомобилей и микроавтобус.

Кроме этого, продолжались обстрелы других районов Днепропетровской области — Покровской, Мировской и Марганецкой общин. В Никополе ранения получили 41-летняя женщина и двое парней 14 и 16 лет, которые лечатся амбулаторно. Враг повредил две автозаправки и инфраструктуру.

Этой ночью от атаки РФ пострадало и Запорожье. В результате российских ударов по жилищной инфраструктуре ранены шесть человек — трое мужчин и трое госпитализированных женщин. В результате взрывов повреждены две многоэтажки, магазин и несколько автомобилей.

В Тернополе завершились поисково-спасательные работы

Поисково-спасательные работы, продолжавшиеся в Тернополе 4 дня, были завершены 22 ноября. В результате ракетного удара по Тернополю 19 ноября 2025 года погибли 33 человека, среди них 6 детей. Травмировано 94 человека, в том числе 18 детей. Спасены 46 человек, включая 7 детей. В настоящее время 6 человек (включая одного ребенка) считаются пропавшими без вести.

Белый дом выдвигает Украине ультиматум

США требуют от Украины подписать мирный план с 28 пунктов по 28 ноября. К слову, эта дата совпадает с Днем благодарения США. Среди ключевых пунктов предложения – официальное придание русскому языку статуса государственного, запрет на вступление Украины в НАТО, а также уменьшение численности ВСУ. Кроме того, план содержит требование закрепить в Конституции статус внеблоковости, предоставить официальный статус Русской православной церкви, вывести войска из Донецкого региона, а также признать контроль России над Крымом, Луганском и Донецком.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 162 боевых столкновения. РФ нанесла один ракетный удар по позициям украинских военных и нескольких населенных пунктах — использована одна ракета. Также было совершено 42 авиаудара со свергнутыми 101 управляемой авиабомбой. Агрессоры совершили 4582 обстрела, из них 97 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли 6152 дрона-камикадзе для атак.

Силы обороны за минувшие сутки поразили два скопления врага, уничтожили четыре артиллерийских орудия, пункт управления беспилотниками и реактивную систему залпового огня русских войск.

За минувшие сутки враг потерял:

920 русских солдат.

Уничтожены 2 танка и 8 боевых бронированных машин.

Утрачено 26 артиллерийских систем.

Уничтожены 2 реактивные системы залпового огня, 80 единиц автомобильной техники и 1 единица специальной техники.

Обезврежены 496 оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов.