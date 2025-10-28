Ключевые моменты:

Силы обороны Украины нанесли удары по Белгородскому водохранилищу.

Из-за повреждения дамбы началась неконтролируемая утечка воды в Северский Донец, что создает проблемы для российских войск вблизи Волчанска.

Этой ночью украинская ПВО обезвредила 26 из 38 вражеских беспилотников.

Армия РФ активно давила на 3 направлениях фронта: ВСУ обезвредили 6 танков, 28 ББМ и более 1000 оккупантов

Удары ВСУ по Белгородской плотине

Украинские войска нанесли ракетные и дронные удары по Белгородскому водохранилищу, вызвав серьезные повреждения плотины. Как сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр»), дамба «дала трещину», а уровень воды упал примерно на один метр.

Операция, проведенная силами 1-го отдельного Центра Сил беспилотных систем, получила неофициальное название «Дамба, ну ты держись, если что!». Украина официально взяла на себя ответственность за атаку.

Российские источники подтверждают разрушения и добавляют, что удары наносились также из систем HIMARS. Повреждены дорога, здания с оборудованием и механизмы шлюзов, из-за чего началась неконтролируемая утечка воды в Северский Донец.

Разлив воды угрожает российским позициям на Волчанском направлении. Это район, где еще с марта 2024 года продолжаются ожесточенные бои: северная часть города Волчанск контролируется россиянами, южная — украинцами.

По данным аналитиков, под угрозой оказались оборонительные линии 82-го мотострелкового полка и 138-й мотострелковой бригады РФ. Подтопление может повредить дороги, мосты и сделать передвижение российской техники практически невозможным.

Эксперты считают, что ситуация может обернуться ловушкой для подразделений РФ, которые расположились к югу от Северского Донца — теперь именно вода может стать их врагом.

Бои и обстрелы: ситуация на утро 28 октября

В ночь на 28 октября противник атаковал 38 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Орел, около 25 из них – «шахеды», сообщили в Воздушных силах.

По предварительным данным, противовоздушной обороной сбито/подавлено 26 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

На фронте ха прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений. Интенсивнее всего враг атаковал на Покровском направлении, где наши защитники остановили 79 штурмов.

По информации Генштаба ВСУ, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб. Кроме этого, осуществил 3938 обстрелов, в том числе 132 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления оккупантов.

В целом, за сутки украинские воины уничтожили:

1060 оккупантов,

6 танков,

28 боевых бронированных машин,

8 артиллерийских систем,

2 реактивные системы залпового огня,

108 беспилотных летательных аппаратов,

134 единицы автомобильной и спецтехники.