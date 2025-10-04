Ключевые моменты:

Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке, есть десятки пострадавших;

Масштабная ночная атака по Чернигову и Днепропетровщине, есть разрушения;

В небе Украины сбито 73 из 109 вражеских беспилотников;

Силы обороны Украины поразили российский НПЗ, корабль и военные объекты;

Потери России за сутки составили 950 человек и десятки единиц техники.

Россия ударила по поезду в Шостке: десятки пострадавших

Сегодня, 4 октября, россияне нанесли дроновый удар по железнодорожному вокзалу в городе Шостка Сумской области, прицельно попав в пассажирский поезд сообщением Шостка – Киев.

По словам главы ОВА Олега Григорова, в результате удара пострадали пассажиры поезда. В настоящее время известно о десятках раненых – среди них и пассажиры, и работники «Укрзалізниці». Масштабы разрушений и окончательное количество пострадавших еще уточняются.

На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Развернут оперативный штаб, людям оказывают необходимую помощь.

По информации и.о. главы Шосткинской РВА Оксаны Тарасюк, из-за атаки РФ по поезду пострадали около 30 человек.

Также чиновница рассказала, что из-за российского удара загорелся вагон. На месте работают спасатели, медики и все экстренные службы.

Также известно о госпитализации как минимум 8 человек. В «Укрзалізныце» сообщили, что медицинскую помощь в больницах получают одна пострадавшая сотрудница (кассир пригородного поезда) и пострадавшие пассажиры, среди них трое детей.

По данным прокуратуры, среди пострадавших в Шостке – 44-летняя женщина, кассир пригородного поезда, и трое ее сыновей, которым 14, 11 и 7 лет.

Остальные люди находятся в укрытиях под контролем спасателей и будут эвакуированы после завершения тревоги. На месте работают все службы: спасатели, медики, полиция и железнодорожные специалисты, местные и областные власти.

Позже вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что удар по вокзалу в Шостке был двойным: Россия атаковала во время эвакуации людей.

Первый удар пришелся на локомотив пригородного поезда Терещинская – Новгород-Северский. Когда началась эвакуация пассажиров, враг нанес повторный удар, на этот раз попав в электровоз поезда Киев – Шостка.

«Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. И это террор, мир не имеющий права игнорировать. Каждый день Россия уносит жизни людей. И только сила может заставить их прекратить это. Мы слышали решительные заявления от Европы и Америки, и уже давно пора их все воплотить в реальность. Совместно со всеми, кто не считает, что убийства и террор – это нормально. Разговоров сейчас недостаточно. Требуются сильные действия», – прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Массированная ночная атака: РФ била по Чернигову и Днепропетровщине

Ночью российские войска нанесли очередной удар по Украине.

Чернигов атаковали дронами – в городе вспыхнул масштабный пожар. Наблюдаются перебои с электроснабжением.

По данным облэнерго, на Черниговщине повреждены сразу несколько важных объектов электроснабжения. Аварийные отключения затронули около 50 тыс. потребителей. В настоящее время продолжает действовать график почасового отключения электроснабжения 3 через 3.

В Днепропетровской области враг атаковал сразу четыре района. По Днепру направили ударные беспилотники (БпЛА), повреждены инфраструктурные объекты. Павлоград получил ракетный удар, впрочем, обошлось без пострадавших.

В Покровской громаде Синельниковского района обломками ранило 51-летнюю женщину, загорелись три частных дома.

В небе Украины за ночь сбито 73 из 109 вражеских биспилотников

По данным Воздушных сил, в ночь на субботу, 4 октября, противник атаковал 109 ударными (БпЛА) типа Shahed, «Гербера» и беспилотниками других типов, а также тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23.

По состоянию на утро сегодняшнего дня, противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БпЛА на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 3 ракет и 36 ударных БпЛА на 21 локации, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Ночью Силы обороны поразили крупный НПЗ, ракетный корабль и военные объекты противника

В ночь на 4 октября 2025 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ООО «Киришинефтеоргсинтез» – одному из самых больших российских НПЗ, способного перерабатывать 18,4 млн тонн нефти в год.

На объекте зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения уточняются.

Кроме того, в районе Онежского озера (Республика Карелия) поврежден малый ракетный корабль «Буян-М». Степень ущерба выясняется.

В Курской области Силы обороны поразили радиолокационный комплекс «Гармонь» и транспортно-заряжающую машину из состава ОТРК «Искандер».

А на временно оккупированной территории Донбасса нанесен удар по командному пункту 8-й армии ВС РФ. Результаты уточняются.

ВСУ уничтожили более 950 оккупантов и десятки единиц техники

По информации Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 159 боестолкновений.

Вчера противник нанес три ракетных и 67 авиационных ударов, применил 41 ракету, сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4433 обстрела, в том числе 93 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6264 дрона-камикадзе.

Агрессор также наносил авиаудары, в частности, по районам населенных пунктов Константиновка Донецкой области; Григоровка, Лукьяновское, Павловка, Камышеваха Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре артиллерийских средства и пункт управления противника.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 950 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 15 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, 450 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 10 ракет, 73 единицы автомобильной и единицу специальной техники оккупантов.