Ключевые моменты:

В Одессе временно перекрыли движение транспорта из-за аварийного дерева;

Ограничения коснулись проспекта Леси Украинки / улицы Сегедской и участка на пересечении улицы Сегедской с Лунным переулком;

На месте работает спецтехника.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.

В частности, перекрыто движение по проспекту Леси Украинки / улица Сегедская, а также участок дороги на пересечении улиц Сегедской и Лунного переулка.

Напомним, сегодня Одессу снова накрыла непогода, что привело к небольшому подтоплению части улиц.

