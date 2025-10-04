Ключевые моменты:
- В Одессе временно перекрыли движение транспорта из-за аварийного дерева;
- Ограничения коснулись проспекта Леси Украинки / улицы Сегедской и участка на пересечении улицы Сегедской с Лунным переулком;
- На месте работает спецтехника.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одесской области.
В частности, перекрыто движение по проспекту Леси Украинки / улица Сегедская, а также участок дороги на пересечении улиц Сегедской и Лунного переулка.
На месте работает спецтехника.
Напомним, сегодня Одессу снова накрыла непогода, что привело к небольшому подтоплению части улиц.
