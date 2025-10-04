Ключевые моменты:

4 октября 2025 года в Одессе с утра идет умеренный дождь, который продлится до конца дня;

Уровень опасности – «желтый»: ситуация контролируемая, но возможны локальные подтопления;

Вода скапливается на отдельных улицах – Марсельской, Приморской, Канатной и других;

Коммунальные службы очищают ливневки и дренажные системы.

По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в этот день ожидается значительный дождь, который сохранится до конца дня. Тем не менее, уровень опасности на данный момент синоптики охарактеризовали как «желтый», то есть ситуация пока не критическая. В то же время, как сообщают одесситы в соцсетях, на некоторых локациях в городе уже начала скапливаться вода на дорогах.

По информации одесской мэрии, по состоянию на 12:00 4 октября, ситуация на дорогах города следующая:

ул. Марсельская подтоплена, проезд есть;

Ярмарочный переулок, подтоплено;

Солонцеватый переулок – правая полоса подтоплена, проезд есть;

ул. С.Яхненко, подтоплена, но проезд есть;

ул. Приморская подтоплена, проезд есть;

ул. 28-й бригады – подтоплено, движение есть;

ул. Бувалкина подтоплена, проезд есть;

Дорога в Аэропорт подтоплена, проезд есть;

ул. Канатная подтоплена, проезд есть

Напомним, ранее мэрия Одессы обнародовала список улиц с наибольшим риском подтоплений во время ливней

Как сообщает КП «ЖКС Одессы», сейчас коммунальщики проводят работы по очищению дождеприемников и рукавов. Дежурные бригады работают на локациях возможных подтоплений. В работах задействовано 42 единицы техники и 225 сотрудником предприятия.

