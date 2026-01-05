Ключевые моменти:

Программа «ВідновиДІМ» действует 2 года для ОСМД с поврежденными от войны домами.

На ремонт дома выделяется до 10 млн. грн.

Можно восстанавливать крыши, фасады, окна, двери, сетки, лифты.

В Одессе только 3 ОСМД воспользовались программой.

Что предполагает программа

Параллельно с программой «єВідновлення» в Украине уже более двух лет действует специальная государственная инициатива «ВідновиДІМ». К слову, это программа именно для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), чьи сооружения повреждены из-за войны.

В общей сложности, эта программа предусматривает беспроцентный грант до 10 млн гривен на один дом. Кроме этого, «ВідновиДІМ» покрывает до 100% расходов на работы и материалы: 60% выплачиваются авансом, а остальные 40% после полного завершения ремонта.

За эти средства можно восстанавливать крыши, фасады, окна, двери, инженерные коммуникации, лифты и обеспечивать безбарьерный доступ.

По информации пресс-службы Одесской МВА, по всей Украине услугами программы воспользовались уже более 1000 ОСМД. Что же касается Одессы, то только три ОСМД воспользовались государственными средствами.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак обратился к одесситам, чтобы те, кто в этом нуждается, активнее использовали государственные гранты. В случае необходимости необходимо сообщить районную администрацию.

Читайте также: