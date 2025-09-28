«Москва хочет дальше воевать и убивать»

Этой ночью российские войска запустили по Украине почти 500 ударных беспилотников (БпЛА) и более 40 ракет, включая «Кинжалы».

Атака длилась 12 часов. Основными направлениями ударов были Киев и область, а также Запорожье и Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области.

Под обстрелом оказалось предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.

«Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только самое жесткое давление со стороны мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.

Разрушения и погибшие: последствия обстрелов столицы и регионов

Киев

По состоянию на утро 28 сентября, в результате ночной атаки в Киеве трое погибших и 13 пострадавших, сообщил городской голова Виталий Кличко. Четверо пострадавших находятся в больницах, еще 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте.

Киевская область

Также серьезно пострадал ЖК на Петропавловской Борщаговке Киевской области – разрушена вся улица, дома остались без крыш и окон, тротуары и дорога засыпаны обломками кирпича, стекла и строительных конструкций.

Спасатели работают над ликвидацией последствий обстрела.

Как стало известно, в Киевской области число пострадавших от атаки оккупантов на утро выросло до 31 человека. Среди них есть трое детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Запорожье

В результате обстрела Запорожья пострадали 27 человек. Трое людей находятся в тяжелом состоянии. У них политравмы и взрывные ранения.

Россияне нанесли по городу минимум два удара. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов:

в Киеве погибли 4 человека, среди них – 12-летняя девочка. Ребенка придавило плитой;

в столичном Институте кардиологии погибли медсестра и пациент;

еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре;

по всей Украине уже известно о более чем 70 раненых;

при ликвидации последствий обрушились конструкции — травмированы два спасателя;

зафиксировано более 100 поврежденных гражданских объектов, поступило более 700 заявлений граждан о разрушенном или поврежденном имуществе.

Комбинированный удар по Киеву и регионам: данные Воздушных сил Украины

По официальной информации Воздушных сил, в ночь на 28 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. Во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:

593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»;

2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;

38 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет «Калибр».

Основной удар был направлен на Киев.

По состоянию на утро 28 сентября, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:

566 БпЛА;

2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»;

35 крылатых ракет Х-101;

8 крылатых ракет «Калибр».

Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях и падение обломков на 25 локациях.

Информация обновляется…