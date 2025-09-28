«Москва хочет дальше воевать и убивать»
Этой ночью российские войска запустили по Украине почти 500 ударных беспилотников (БпЛА) и более 40 ракет, включая «Кинжалы».
Атака длилась 12 часов. Основными направлениями ударов были Киев и область, а также Запорожье и Сумская, Николаевская, Черниговская, Одесская и Хмельницкая области.
Под обстрелом оказалось предприятие по производству хлеба, завод автомобильной резины, частные и многоквартирные дома и объекты гражданской инфраструктуры.
«Эта подлая атака произошла фактически как завершение недели Генассамблеи ООН, и именно так Россия заявляет о своей реальной позиции. Москва хочет дальше воевать и убивать и заслуживает только самое жесткое давление со стороны мира. Кремлю выгодно продолжать эту войну и террор, пока есть средства от энергетики и действует теневой флот», – прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский.
Разрушения и погибшие: последствия обстрелов столицы и регионов
Киев
По состоянию на утро 28 сентября, в результате ночной атаки в Киеве трое погибших и 13 пострадавших, сообщил городской голова Виталий Кличко. Четверо пострадавших находятся в больницах, еще 8 получают помощь амбулаторно. Одной женщине медики оказали помощь на месте.
Киевская область
Также серьезно пострадал ЖК на Петропавловской Борщаговке Киевской области – разрушена вся улица, дома остались без крыш и окон, тротуары и дорога засыпаны обломками кирпича, стекла и строительных конструкций.
Спасатели работают над ликвидацией последствий обстрела.
Как стало известно, в Киевской области число пострадавших от атаки оккупантов на утро выросло до 31 человека. Среди них есть трое детей. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Запорожье
В результате обстрела Запорожья пострадали 27 человек. Трое людей находятся в тяжелом состоянии. У них политравмы и взрывные ранения.
Россияне нанесли по городу минимум два удара. В результате атаки повреждены производственные помещения предприятия и многоэтажный дом.
Напомним, накануне, 27 сентября, российские ударные дроны атаковали в Запорожье супермаркет «АТБ»
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что в результате сегодняшних обстрелов:
- в Киеве погибли 4 человека, среди них – 12-летняя девочка. Ребенка придавило плитой;
- в столичном Институте кардиологии погибли медсестра и пациент;
- еще одного человека нашли мертвым на месте удара по гражданской инфраструктуре;
- по всей Украине уже известно о более чем 70 раненых;
- при ликвидации последствий обрушились конструкции — травмированы два спасателя;
- зафиксировано более 100 поврежденных гражданских объектов, поступило более 700 заявлений граждан о разрушенном или поврежденном имуществе.
Комбинированный удар по Киеву и регионам: данные Воздушных сил Украины
По официальной информации Воздушных сил, в ночь на 28 сентября противник нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и морского базирования. Во время удара радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 643 средств воздушного нападения:
- 593 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов;
- 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»;
- 2 аэробалистических ракет Х-47М2 «Кинжал»;
- 38 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет «Калибр».
Основной удар был направлен на Киев.
По состоянию на утро 28 сентября, противовоздушной обороной сбито/подавлено 611 воздушных целей:
- 566 БпЛА;
- 2 реактивных БпЛА типа «Бандероль»;
- 35 крылатых ракет Х-101;
- 8 крылатых ракет «Калибр».
Зафиксировано попадание 5 ракет и 31 ударного БпЛА на 16 локациях и падение обломков на 25 локациях.
Информация обновляется…