Ключевые моменты:

  • 28 сентября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
  • Восстановить электроснабжение обещают до 19:00 и 20:00 часов.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».

В частности, без света останутся следующие улицы в зонах ответственности Центрального, Северного и Южного РЭС.

Центральный РЭС

  • Приморская, 5, 5а;
  • С.Рихтера, 148а;
  • Европейская площадь, 1-5.

Работы до 19:00.

Также напоминаем, что в понедельник, 29 сентября, часть Одессы останется без воды

Северный РЭС

  • Авангардная, 1-31;
  • Ивахненко, 71-79;
  • Летняя, 1-30;
  • Обрывистая, 1-22.

Работы до 20:00

Южный РЭС

  • Приморская, 138а;
  • Солнечная, 29;
  • пер. Приморский, 2-4;
  • пр. Свободы, 66-105.

Работы до 20:00.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что этой ночью россияне атаковали ударными дронами Одесскую область. Разрушены цех и склад винзавода в Белгороде-Днестровском.

