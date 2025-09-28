Ключевые моменты:
- 28 сентября в Одессе – плановые работы на электросетях. Без света – улицы Центрального, Северного и Южного РЭС;
- Восстановить электроснабжение обещают до 19:00 и 20:00 часов.
Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеса. Офіційно».
В частности, без света останутся следующие улицы в зонах ответственности Центрального, Северного и Южного РЭС.
Центральный РЭС
- Приморская, 5, 5а;
- С.Рихтера, 148а;
- Европейская площадь, 1-5.
Работы до 19:00.
Северный РЭС
- Авангардная, 1-31;
- Ивахненко, 71-79;
- Летняя, 1-30;
- Обрывистая, 1-22.
Работы до 20:00
Южный РЭС
- Приморская, 138а;
- Солнечная, 29;
- пер. Приморский, 2-4;
- пр. Свободы, 66-105.
Работы до 20:00.
