То ли пчелы, то ли осы
На Новом базаре продают арбузы – один в один, словно дирижабли. Покупатель крутит головой:
– Куда я такого гиганта дену? А он вообще сладкий?
Продавец сразу с хитрой улыбкой:
– Так возьмите половинку! Вот такую, как эта.
Покупатель приглядывается – а там вокруг половины кружат десятки полосатых гостей.
– Ого, так это у меня арбуз с бонусом? То ли пчелы, то ли осы, но их больше, чем семечек!
Продавец развел руками:
– Так это же лучшее доказательство! Если они тут банкет устроили – значит, арбуз просто медовый!
Ну а что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель – 25-40 грн;
- лук – 25-40 грн;
- помидоры – 25-80 грн;
- свекла – 25-50 грн;
- кабачки – 20-45 грн;
- огурцы – 30-50 грн;
- сладкий перец – 50-120 грн;
- баклажаны – 40-120 грн;
- капуста – 30-50 грн;
- чеснок – 140-150 грн;
- морковь – 25-40 грн;
- зелень в пучках – от 10 грн.
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)
- яблоки – 40-70 грн;
- груши – 60-100 грн;
- бананы – 60-80 грн;
- грейпфруты – 60-80 грн;
- гранаты – 180-230 грн;
- лимоны – 80-130 грн;
- виноград – 60-120 грн;
- хурма – 90-180 грн;
- апельсины – 70-130 грн;
- клубника – 180-220 грн;
- персики – 60-110 грн;
- абрикосы – 60-120 грн;
- сливы – 50-90 грн;
- арбузы – 15-25 грн.
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) – 35-80 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- сыр – 90-180 грн.
Теперь – про цены на мясо и сало:
Телятина-говядина
- задняя часть – 280-300 грн;
- антрекот – 220-250 грн;
- шея – 220-250 грн;
- ребра – 150-200 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-240 грн;
- шея – 250-270 грн;
- лопатка – 220 грн;
- ребра – 180-190 грн;
- несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).
Что почем в рыбных местах Нового базара
- карп – 90-140 грн;
- толстолобик – 90-140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
- судак – 190-250 грн.
