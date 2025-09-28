Ключевые моменты:

На Новом базаре арбузы продают даже половинками – но с «бонусом» в виде пчел и ос;

Цены на овощи на Новом базаре в Одессе: картофель и лук – 25–40 грн, помидоры – до 80 грн, чеснок – 140–150 грн;

Фрукты: арбузы – 15–25 грн/кг, яблоки – от 40 грн, гранаты – до 230 грн, виноград – до 120 грн;

Яйца – от 35 грн за десяток, сыр – 90–180 грн, брынза – до 270 грн;

Мясо: свинина – от 180 до 270 грн, телятина – до 300 грн, сало – от 80 до 290 грн;

Рыба: карп и толстолобик – от 90 грн, судак – до 250 грн.

То ли пчелы, то ли осы

На Новом базаре продают арбузы – один в один, словно дирижабли. Покупатель крутит головой:

– Куда я такого гиганта дену? А он вообще сладкий?

Продавец сразу с хитрой улыбкой:

– Так возьмите половинку! Вот такую, как эта.

Покупатель приглядывается – а там вокруг половины кружат десятки полосатых гостей.

– Ого, так это у меня арбуз с бонусом? То ли пчелы, то ли осы, но их больше, чем семечек!

Продавец развел руками:

– Так это же лучшее доказательство! Если они тут банкет устроили – значит, арбуз просто медовый!

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель – 25-40 грн;

лук – 25-40 грн;

помидоры – 25-80 грн;

свекла – 25-50 грн;

кабачки – 20-45 грн;

огурцы – 30-50 грн;

сладкий перец – 50-120 грн;

баклажаны – 40-120 грн;

капуста – 30-50 грн;

чеснок – 140-150 грн;

морковь – 25-40 грн;

зелень в пучках – от 10 грн.

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

яблоки – 40-70 грн;

груши – 60-100 грн;

бананы – 60-80 грн;

грейпфруты – 60-80 грн;

гранаты – 180-230 грн;

лимоны – 80-130 грн;

виноград – 60-120 грн;

хурма – 90-180 грн;

апельсины – 70-130 грн;

клубника – 180-220 грн;

персики – 60-110 грн;

абрикосы – 60-120 грн;

сливы – 50-90 грн;

арбузы – 15-25 грн.

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) – 35-80 грн;

брынза – 200-270 грн;

сыр – 90-180 грн.

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

задняя часть – 280-300 грн;

антрекот – 220-250 грн;

шея – 220-250 грн;

ребра – 150-200 грн.

Свинина

задняя часть – 200-240 грн;

шея – 250-270 грн;

лопатка – 220 грн;

ребра – 180-190 грн;

несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

карп – 90-140 грн;

толстолобик – 90-140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;

судак – 190-250 грн.

Фото автора