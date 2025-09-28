Ключевые моменты:

  • На Новом базаре арбузы продают даже половинками – но с «бонусом» в виде пчел и ос;
  • Цены на овощи на Новом базаре в Одессе: картофель и лук – 25–40 грн, помидоры – до 80 грн, чеснок – 140–150 грн;
  • Фрукты: арбузы – 15–25 грн/кг, яблоки – от 40 грн, гранаты – до 230 грн, виноград – до 120 грн;
  • Яйца – от 35 грн за десяток, сыр – 90–180 грн, брынза – до 270 грн;
  • Мясо: свинина – от 180 до 270 грн, телятина – до 300 грн, сало – от 80 до 290 грн;
  • Рыба: карп и толстолобик – от 90 грн, судак – до 250 грн.

То ли пчелы, то ли осы

Арбузы на Новом Рынке

На Новом базаре продают арбузы – один в один, словно дирижабли. Покупатель крутит головой:

– Куда я такого гиганта дену? А он вообще сладкий?

Продавец сразу с хитрой улыбкой:

– Так возьмите половинку! Вот такую, как эта.

Покупатель приглядывается – а там вокруг половины кружат десятки полосатых гостей.

– Ого, так это у меня арбуз с бонусом? То ли пчелы, то ли осы, но их больше, чем семечек!

Продавец развел руками:

– Так это же лучшее доказательство! Если они тут банкет устроили – значит, арбуз просто медовый!

Ну а что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

  • картофель – 25-40 грн;
  • лук – 25-40 грн;
  • помидоры – 25-80 грн;
  • свекла – 25-50 грн;
  • кабачки – 20-45 грн;
  • огурцы – 30-50 грн;
  • сладкий перец – 50-120 грн;
  • баклажаны – 40-120 грн;
  • капуста – 30-50 грн;
  • чеснок – 140-150 грн;
  • морковь – 25-40 грн;
  • зелень в пучках – от 10 грн.
Овощи на Новом рынке, цены в сентябре
Овощи на Новом рынке
На Новом рынке в Одессе
Овощи на Новом рынке, тыква
Овощи на Новом Рынке

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм)

  • яблоки – 40-70 грн;
  • груши – 60-100 грн;
  • бананы – 60-80 грн;
  • грейпфруты – 60-80 грн;
  • гранаты – 180-230 грн;
  • лимоны – 80-130 грн;
  • виноград – 60-120 грн;
  • хурма – 90-180 грн;
  • апельсины – 70-130 грн;
  • клубника – 180-220 грн;
  • персики – 60-110 грн;
  • абрикосы – 60-120 грн;
  • сливы – 50-90 грн;
  • арбузы – 15-25 грн.
Новый базар: овощи и фрукты
Фрукты на Новом рынке
Одесский Новый рынок: виноград и другие фрукты
Ананас на Новом рынке
Персики на Новом рынке

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

  • яйца (десяток) – 35-80 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • сыр – 90-180 грн.
Яйца на Новом рынке
Новый рынок, цены на яйца
Сыр и брынза: цены на Новом рынке

Теперь – про цены на мясо и сало:

Телятина-говядина

  • задняя часть – 280-300 грн;
  • антрекот – 220-250 грн;
  • шея – 220-250 грн;
  • ребра – 150-200 грн.

Мясо на Новом рынке

Свинина

  • задняя часть – 200-240 грн;
  • шея – 250-270 грн;
  • лопатка – 220 грн;
  • ребра – 180-190 грн;
  • несоленое сало – от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • соленое сало – от 180 грн (тонкое) до 290 грн (толстое).

Что почем в рыбных местах Нового базара

Рыба на Новом рынке

  • карп – 90-140 грн;
  • толстолобик – 90-140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 80-150 грн;
  • судак – 190-250 грн.

Фото автора

Ещё по теме