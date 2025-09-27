Дроны снова атаковали Одесскую область: что известно о последствиях

Сегодня ночью враг снова атаковал Одесскую область ударными беспилотниками.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, как и накануне, целью атаки была гражданская инфраструктура региона.

«Несмотря на эффективную работу сил ПВО, зафиксированы последствия, в частности, для объекта транспортной инфраструктуры. Возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. К счастью, никто не пострадал», – написал Кипер в Телеграм-канале ОВА.

В то же время в компании «Укрзалізниця» (УЗ) сообщили: войска РФ атаковали железную дорогу на Одесщине: есть повреждения, поезда пришлось останавливать.

«Есть повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших среди железнодорожников и пассажиров – благодаря оперативной работе все пассажирские поезда были остановлены на безопасном расстоянии от мест ударов. Движение поездов уже восстановлено – мы прилагаем максимум усилий, чтобы сократить отставание от графика», – рассказали в компании.

Пассажирам в компании-перевозчике посоветовали отслеживать информацию о задержках поездов на ресурсе УЗ.

По данным Одесской областной прокуратуры, попадание по транспортной инфраструктуре произошло в Подольском районе.

Правоохранительные органы документируют очередное военное преступление РФ против гражданского населения Одесской области.

По информации Воздушного командования «Юг», за прошедшие сутки, 26 сентября 2025 года, противовоздушной обороной юга Украины было сбито/подавлено 25 ударных беспилотников (БпЛА) типа Shahed, «Гербера» и беспилотников других типов, два разведывательных и десять ударных вражеских БпЛА.

Ночь атак дронов: под ударом Запорожье, Винничина и Черниговщина

А в Запорожье в ночь на субботу, 27 сентября, российские оккупанты нанесли дроновый удар по объекту гражданской инсраструктуры, а именно – по супермаркету «АТБ» возле автовокзала, который уже не в первый раз страдает от обстрелов.

На месте «прилета» возник пожар на площади 50 кв.м. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Также повреждены два легковых автомобиля и соседние здания.

Жертв нет, но, как сообщают в местной ОВА, есть раненые.

Также был нанесен удар по объекту энергетики, в результате чего без света оставались около 9 тысяч абонентов, но к утру большинство подключили.

В Винницкой области дроны попали в объект критической инфраструктуры, возник пожар. Пострадавших нет.

Помимо этого, под вражеский удар попали объекты энергетической инфраструктуры в Черниговском районе.

Как сообщили в ОВА, восстановительные работы в областном центре продолжаются.

В Новгород-Северском районе вражеский FPV-дрон ударил по двору 32-летнего гражданского местного жителя. Сейчас мужчина находится в больнице в состоянии средней тяжести.

В Корюковском районе из-за атаки беспилотником сгорел сарай в частном доме.

В Черниговском районе, кроме объектов энергетики, враг атаковал сельхозпредприятие – произошло возгорание. Пожарные ликвидировали пожар.

Всего за сутки зафиксировано 36 обстрелов. Под удар россиян попал 21 населенный пункт.

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 115 дронами. Защитники неба обезвредили 97, то есть почти сотню.

От атаки «неизвестных» дронов пострадала нефтеперекачивающая станция в Чувашии

В то же время «неизвестные, но добрые» дроны атаковали Чувашию в РФ. В регионе введен усиленный режим работы системы экстренного реагирования.

Факт атаки подтвердил глава Чувашской республики Олег Новиков. Удар был нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа.

По словам Новикова, ущерб якобы незначительный, но работа нефтеперекачивающей станции была приостановлена.

Ситуация на фронте: сотни атак, почти тысяча потерь врага

По данным Генштаба ВСУ, всего за прошедшие сутки зафиксировано 186 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 67 авиационных ударов, применил одну ракету и сбросил 142 управляемых авиабомба. Кроме этого, произвел 4953 обстрела, в том числе 135 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5924 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по району населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, одну артиллерийскую систему и один пункт управления врага.

Наиболее «горячими» остаются Покровское, Новопавловское, Торецкое и Лиманское направление фронта. Ожесточенные бои также ведутся на Купянском, Северском, Краматорском направлениях.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили танк, боевую бронированную машину, 39 артиллерийских систем, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 362 беспилотных летательных аппарата, 91 единицу автомобильной техники, две единицы специальной техники и две тяжелые огнеметные системы.