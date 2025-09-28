Ключевые моменты:

Ночью 28 сентября Россия атаковала Одесскую область ударными дронами;

Пострадал винзавод в Белгороде-Днестровском: разрушены цех и склад готовой продукции;

Пострадавших вследствие атаки нет – работники предприятия находились в укрытии;

Также поврежден стоящий рядом частный жилой дом.

Правоохранители фиксируют военное преступление РФ против мирных жителей.

Как сообщил сегодня утром глава Одесской ОВА Олег Кипер, несмотря на эффективную работу ПВО, в результате удара разрушен цех и склад готовой продукции винзавода.

«В этот раз под удар попал винзавод. Очевидно, агрессор серьезно опасался, что Украина вооружает виноделов и готовит батальон «Шардоне»», – иронически предположили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

В результате атаки возникло разрушение и пожар, который огнеборцы успешно ликвидировали.

К счастью, обошлось без пострадавших – 50 работников предприятия во время тревоги и атаки находились в укрытии, и это спасло им жизнь.

Также вследствие ночной атаки пострадал находящийся рядом частный жилой дом – повреждены крыша и остекление.

В настоящее время на месте атаки продолжается ликвидация последствий ночного удара.

Правоохранители документируют очередное военное преступление России против мирного населения Одесщины, добавил Кипер.

Как сообщалось, в результате вражеской атаки вечером 22 сентября в Киевском районе Одессы повреждены девять жилых домов и одно учебное заведение.