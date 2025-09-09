Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы во вторник, 9 сентября, осталась без света.
  • Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.

Северный РЭС

Работы до 17:00:

  • 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
  • 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
  • 3-я линия 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22;
  • 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
  • 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
  • 1-я Садовая, 1-39,
  • 2-я Садовая, 1-42,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-я Садовая, 1-38,
  • 5-я Садовая, 1-14,
  • 6-я Садовая, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.

Работы до 18:00:

  • Отамана Головатого, 24-145,
  • Донецкая, 1/1-25, К
  • ерченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица Александра, 1-69,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Луценко Ивана, 1,1а;
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Наклона, 17/1,
  • Наливная, 1,4,4а;
  • Петренко, 21,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Похилая, 1-59в, 174;
  • Чайкова, 1-71,
  • Атамана Чепиги, 33,35,104;
  • Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123-135;
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штильова, 2-118,/а_с;
  • дорога Николаевская, 65,
  • пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • пер. Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Украинской Леси, 10,11,11А, 12, 20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС

Работы до 19:00:

  • Базарная, 70,
  • Балковская, 50, 52а, 69-95;
  • Греческая, 35,
  • Дидрихсона, 15-29,
  • Дюковская, 4,
  • Европейская, 24,26;
  • Караванского Святослава, 40-47,
  • Колонтаевская, 34-53,
  • Наклонная, 1-68, 74/корп.76;
  • Кузьмина Тараса, 34-49,
  • Преображенская, 27,40,42;
  • Ришельевская, 11,
  • Раскидайловская, 40-65,
  • Средняя, 38-59,
  • Строкатой Нины, 16А-40,
  • пл. Веры Холодной, 1,3;
  • пл. Соборная, 1,
  • пер. Луценко Ивана, 12,
  • пер. Нечипоренко, 2,
  • пер. Поперечный, 1-17а,
  • пер. Червоный, 1,7А,7Б,9,11; с
  • пуск Олийника Степана, 3-12.

Южный РЭМ

Работы до 17:00:

  • 1 линия Уильямса 43, 19/1;
  • Березанская, 3/корп.12;
  • Бернардацци, 3-8а;
  • Академика Вернадского, 18-51А;
  • Дача Ковалевского, 72-136А;
  • Китобойная, 6,18-51а,70,74,92а;
  • Куприна, 50-54б;
  • Максишка Дениса, 28-38Б;
  • Одесской громады, 4К;
  • Педагогическая, 21.

Работы до 19:00:

  • Планетная, 38а, 38б;
  • Садовского, 1-47Б;
  • Саксаганского, 1-35,
  • Черниговская, 1-24,
  • Чикаленко Евгения, 17-17в, 19, 31, 33а;
  • Шелухина Сергея, 1А-33А,
  • Марии Демченко 5-я Линия, 30,38;
  • Марии Демченко 6-я Линия, 38;
  • пер. 1-й Амундсена, 1-24б;
  • пер. 2-й Амундсена, 1-34а,60а;
  • пер. 2-й Китобойный, 1-18а;
  • пер. 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13;
  • пер. Амундсена, 2/корп.4;
  • пер. Ванный, 12,
  • пер. Водный, 1-21,
  • пер. Карпенко-Карого, 2-21,
  • пер. Климовича, 2-8,
  • пер. Кордонный, 1А-17б;
  • пер. Кричевского Василия, 2-7А,
  • пер. Славы, 4-10,
  • пер. Черниговский, 1а-8,
  • пер. Чеховского, 1-8,
  • пер. Чубинского Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.

