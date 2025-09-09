Ключевые моменты:
- Часть Одессы во вторник, 9 сентября, осталась без света.
- Причина — плановые ремонтные работы энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Центрального, Южного и Северного РЭС.
Северный РЭС
Работы до 17:00:
- 1-я линия 2-й Лиманчик, 7, 15, 15а;
- 2-я линия 2-й Лиманчик, 12, 14, 22, 24, 28, 34а;
- 3-я линия 2-й Лиманчик, 6,8,11,13,13а,15,18,22;
- 4-я линия 2-й Лиманчик, 7-22;
- 9-я линия 2-й Лиманчик, 4а,
- 1-я Садовая, 1-39,
- 2-я Садовая, 1-42,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-я Садовая, 1-38,
- 5-я Садовая, 1-14,
- 6-я Садовая, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана, 1/ГАР, 2, 2А, 3, 11, 13, 15, 17, 164.
Работы до 18:00:
- Отамана Головатого, 24-145,
- Донецкая, 1/1-25, К
- ерченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица Александра, 1-69,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Луценко Ивана, 1,1а;
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Наклона, 17/1,
- Наливная, 1,4,4а;
- Петренко, 21,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 1-73,
- Похилая, 1-59в, 174;
- Чайкова, 1-71,
- Атамана Чепиги, 33,35,104;
- Черноморского Казачества, 95, 97, 107/109, 123-135;
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штильова, 2-118,/а_с;
- дорога Николаевская, 65,
- пер. 1-й Дунаевского, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 2-й Дунаевского, 1-12в,
- пер. 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. Квантовый, 1-27,
- пер. Одесский, 3,3а,5,7,
- ул. Украинской Леси, 10,11,11А, 12, 20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52.
Центральный РЭС
Работы до 19:00:
- Базарная, 70,
- Балковская, 50, 52а, 69-95;
- Греческая, 35,
- Дидрихсона, 15-29,
- Дюковская, 4,
- Европейская, 24,26;
- Караванского Святослава, 40-47,
- Колонтаевская, 34-53,
- Наклонная, 1-68, 74/корп.76;
- Кузьмина Тараса, 34-49,
- Преображенская, 27,40,42;
- Ришельевская, 11,
- Раскидайловская, 40-65,
- Средняя, 38-59,
- Строкатой Нины, 16А-40,
- пл. Веры Холодной, 1,3;
- пл. Соборная, 1,
- пер. Луценко Ивана, 12,
- пер. Нечипоренко, 2,
- пер. Поперечный, 1-17а,
- пер. Червоный, 1,7А,7Б,9,11; с
- пуск Олийника Степана, 3-12.
Южный РЭМ
Работы до 17:00:
- 1 линия Уильямса 43, 19/1;
- Березанская, 3/корп.12;
- Бернардацци, 3-8а;
- Академика Вернадского, 18-51А;
- Дача Ковалевского, 72-136А;
- Китобойная, 6,18-51а,70,74,92а;
- Куприна, 50-54б;
- Максишка Дениса, 28-38Б;
- Одесской громады, 4К;
- Педагогическая, 21.
Работы до 19:00:
- Планетная, 38а, 38б;
- Садовского, 1-47Б;
- Саксаганского, 1-35,
- Черниговская, 1-24,
- Чикаленко Евгения, 17-17в, 19, 31, 33а;
- Шелухина Сергея, 1А-33А,
- Марии Демченко 5-я Линия, 30,38;
- Марии Демченко 6-я Линия, 38;
- пер. 1-й Амундсена, 1-24б;
- пер. 2-й Амундсена, 1-34а,60а;
- пер. 2-й Китобойный, 1-18а;
- пер. 3-й Амундсена, 6/9, 6/корп.11, 6/корп.12,6/корп.13;
- пер. Амундсена, 2/корп.4;
- пер. Ванный, 12,
- пер. Водный, 1-21,
- пер. Карпенко-Карого, 2-21,
- пер. Климовича, 2-8,
- пер. Кордонный, 1А-17б;
- пер. Кричевского Василия, 2-7А,
- пер. Славы, 4-10,
- пер. Черниговский, 1а-8,
- пер. Чеховского, 1-8,
- пер. Чубинского Павла, 3, 4, 4/корп.1, 4/корп.2, 5,7,7А,7Г.