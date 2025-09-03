Ключевые моменты:

Ночью 3 сентября россияне запустили по Украине 502 беспилотника и 24 ракеты;

Удалось обезвредить 430 БПлА и 21 ракету.

Под ударом была западная Украина, Киевская область, Кировоградская и другие регионы.

В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры десятки поездов отправились в объезд, что приведет к задержкам рейсов до 7 часов.

На фронте произошло 166 боев, уничтожено еще 780 оккупантов и более 40 артсистем.

Последствия воздушного удара 3 сентября

Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и дронами. Всего выпущено 526 целей, 451 из них сбито. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы.

Сообщается, что этой ночью обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:

502 ударных БПЛА;

8 крылатых ракет Х-101.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушная цель:

430 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

14 крылатых ракет Калибр;

7 крылатых ракет Х-101.

В Луцке, по данным мэра города Игоря Полищука, в результате атаки загорелись два гаража и хозяйственная постройка, полностью сгорел частный грузовой автомобиль. Еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками.

В Хмельницком — возникли повреждения и возгорания, также повреждены окна в домах, сообщил городской голова Александр Симчишин. Данных о погибших или раненых пока нет.

В Вышгороде Киевской области из-за вражеской атаки беспилотников загорелись обломки сбитой цели между жилыми многоэтажками. Повреждены автомобиль и остекление домов, огонь оперативно потушили. Предварительно – без пострадавших.

Ивано-Франковская область оказалась под атакой БПЛА и ракет, сообщила глава ОГА Светлана Онищук. Целью врага стал объект инфраструктуры, возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Из-за удара по железной дороги задерживаются 20 рейсов

В Кировоградской области под вражескую атаку попала Знаменская громада. По данным ГСЧС, в результате попадания дронов травмированы 5 человек, повреждены 28 домов, один — разрушен. Кроме того, были пожары и известно, что поражены объекты инфраструктуры.

Также под атакой оказались объекты «Укрзализныци». Впоследствии атаку подтвердила сама компания, заявила о 4 пострадавших железнодорожниках и задержке 20 рейсов.

В «Укрзализныци» сообщили, что ряд поездов отправился в объезд поврежденного участка, что приведет к задержкам этих рейсов до 7 часов. Железнодорожники будут пытаться максимально сократить время задержки поездов.

Уже отправились в объезд и наверстывают задержку следующие рейсы:

— №75 Киев — Кривой Рог

— №791 Кременчуг — Киев

— №85 Запорожье — Львов

— №79 Днепр — Львов

— №51 Запорожье — Одесса

— №119 Днепр — Хелм

— №37 Запорожье — Киев

— №31 Запорожье — Перемышль

— №121 Херсон — Краматорск

— №59 Харьков — Одесса

— №65/165 Харьков — Черкассы, Умань.

Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:

— №76 Кривой Рог — Киев

— №102 Краматорск — Херсон

— №38 Киев — Запорожье

— №80 Львов — Днепр

— №120 Хелм — Днепр

— №86 Львов — Запорожье

— №54 Одесса — Днепр,

— №254 Одесса — Кривой Рог

— №8 Одесса — Харьков.

Генштаб о ситуации на фронте

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4 809 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.

Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 780 человек.

Также украинские воины обезвредили: один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 116 единиц автомобильной и спецтехники оккупантов.