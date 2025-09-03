Ключевые моменты:
- Ночью 3 сентября россияне запустили по Украине 502 беспилотника и 24 ракеты;
- Удалось обезвредить 430 БПлА и 21 ракету.
- Под ударом была западная Украина, Киевская область, Кировоградская и другие регионы.
- В результате вражеского обстрела железнодорожной инфраструктуры десятки поездов отправились в объезд, что приведет к задержкам рейсов до 7 часов.
- На фронте произошло 166 боев, уничтожено еще 780 оккупантов и более 40 артсистем.
Последствия воздушного удара 3 сентября
Российские войска нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов и дронами. Всего выпущено 526 целей, 451 из них сбито. Зафиксировано попадание 3 ракет и 69 ударных БПЛА на 14 локациях, падение сбитых (обломки) на 14 локациях. Об этом сообщают Воздушные силы.
Читайте также: Путин угрожает уничтожить украинскую энергетику
Сообщается, что этой ночью обнаружено и осуществлено сопровождение 526 средств воздушного нападения:
- 502 ударных БПЛА;
- 8 крылатых ракет Х-101.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено 451 воздушная цель:
- 430 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;
- 14 крылатых ракет Калибр;
- 7 крылатых ракет Х-101.
В Луцке, по данным мэра города Игоря Полищука, в результате атаки загорелись два гаража и хозяйственная постройка, полностью сгорел частный грузовой автомобиль. Еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками.
В Хмельницком — возникли повреждения и возгорания, также повреждены окна в домах, сообщил городской голова Александр Симчишин. Данных о погибших или раненых пока нет.
В Вышгороде Киевской области из-за вражеской атаки беспилотников загорелись обломки сбитой цели между жилыми многоэтажками. Повреждены автомобиль и остекление домов, огонь оперативно потушили. Предварительно – без пострадавших.
Ивано-Франковская область оказалась под атакой БПЛА и ракет, сообщила глава ОГА Светлана Онищук. Целью врага стал объект инфраструктуры, возник пожар. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Из-за удара по железной дороги задерживаются 20 рейсов
В Кировоградской области под вражескую атаку попала Знаменская громада. По данным ГСЧС, в результате попадания дронов травмированы 5 человек, повреждены 28 домов, один — разрушен. Кроме того, были пожары и известно, что поражены объекты инфраструктуры.
Также под атакой оказались объекты «Укрзализныци». Впоследствии атаку подтвердила сама компания, заявила о 4 пострадавших железнодорожниках и задержке 20 рейсов.
В «Укрзализныци» сообщили, что ряд поездов отправился в объезд поврежденного участка, что приведет к задержкам этих рейсов до 7 часов. Железнодорожники будут пытаться максимально сократить время задержки поездов.
Уже отправились в объезд и наверстывают задержку следующие рейсы:
— №75 Киев — Кривой Рог
— №791 Кременчуг — Киев
— №85 Запорожье — Львов
— №79 Днепр — Львов
— №51 Запорожье — Одесса
— №119 Днепр — Хелм
— №37 Запорожье — Киев
— №31 Запорожье — Перемышль
— №121 Херсон — Краматорск
— №59 Харьков — Одесса
— №65/165 Харьков — Черкассы, Умань.
Ряд рейсов еще ожидает восстановления инфраструктуры и задерживается. Это касается рейсов:
— №76 Кривой Рог — Киев
— №102 Краматорск — Херсон
— №38 Киев — Запорожье
— №80 Львов — Днепр
— №120 Хелм — Днепр
— №86 Львов — Запорожье
— №54 Одесса — Днепр,
— №254 Одесса — Кривой Рог
— №8 Одесса — Харьков.
Генштаб о ситуации на фронте
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 166 боевых столкновений. Противник нанес 81 авиационный удар, сбросил 150 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4 809 обстрелов, в том числе 60 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5 173 дрона-камикадзе.
За прошедшие сутки Силы обороны поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, пункт управления и артиллерийское средство противника.
Потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 780 человек.
Также украинские воины обезвредили: один танк, четыре боевые бронированные машины, 41 артиллерийскую систему, 116 единиц автомобильной и спецтехники оккупантов.