Ключевые моменты

2 сентября РФ атаковала Украину 150, из которых силы ПВО уничтожили или подавили 120.

Основной удар пришёлся по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области и предприятию в Белой Церкви под Киевом.

За сутки произошло 172 боевых столкновения: враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе, при этом потери РФ составили около 800 человек и десятки единиц техники.

По данным ISW, Россия перебрасывает «элитные» подразделения в Донецкую область, что указывает на подготовку к осеннему наступлению.

Уничтожено 120 дронов — последствия ночного удара по Украине

В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.

«Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы», — говорится в сообщении.

В результате атаки вспыхнули пожары, которые удалось быстро потушить.

Ночью российские дроны также ударили по предприятию в Белой Церкви под Киевом. По данным ГСЧС, есть погибший.

Всего в ночь на 2 сентября противник атаковал 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Ситуация на фронте на утро 2 сентября

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб.

Кроме этого, осуществил 4918 обстрелов, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 8 артиллерийских средств противника.

В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 800 человек.



Также украинские воины обезвредили:

1 танк,

4 боевые бронированные машины,

53 артиллерийские системы,

1 реактивную систему залпового огня,

170 беспилотных летательных аппаратов,

89 единиц автомобильной техники,

1 тяжелую огнеметную систему оккупантов.

Россиянам придется отойти от Купянска, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

На данный момент россияне присутствуют только на городском кладбище и в прилегающих к нему кварталах. На остальных участках вклинения – их выбили. В том числе с северной окраины города.

Тех, кто прорвался к Мирному и северным окрестностям Соболевки, очевидно — либо уничтожены, либо также выбиты.

«В сущности, западнее дороги Р-79 остались лишь несколько «малых штурмовых групп» противника, которые прячутся в небольшом подлеске», — пишет военный обозреватель.

РФ перебрасывает «элитные» подразделения перед осенним наступлением

Военное командование страны-агрессора РФ проводит перегруппировку своих войск на фронте, и это свидетельствует о подготовке к осеннему наступлению.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 1 сентября.

Эксперты указали, что оккупанты с Сумской области и Херсонского направления перебросили свои относительно «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в Донецкую область. В частности, украинские защитники, действующие на Покровском направлении, сообщили, что российские оккупанты перебросили несколько своих подразделений, в том числе вояк 155-й бригады морского флота, из Курской области РФ для усиления наступления РФ в направлении Доброполья.

Перечислив также ряд других сообщений о переброске российских подразделений, аналитики ISW резюмировали, что перегруппировки свидетельствуют о том, что наступление РФ осенью текущего года будет сосредоточено на попытках захватить оставшуюся часть Донецкой области.

«Особенно в районах Доброполья, Покровска и Константиновки», — подчеркивается в отчете.

Аналитики также указали, что переброска российских войск с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритетность своих наступательных операций на Сумщине.

