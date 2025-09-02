Ключевые моменты
- 2 сентября РФ атаковала Украину 150, из которых силы ПВО уничтожили или подавили 120.
- Основной удар пришёлся по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области и предприятию в Белой Церкви под Киевом.
- За сутки произошло 172 боевых столкновения: враг применил более 5 тыс. дронов-камикадзе, при этом потери РФ составили около 800 человек и десятки единиц техники.
- По данным ISW, Россия перебрасывает «элитные» подразделения в Донецкую область, что указывает на подготовку к осеннему наступлению.
Уничтожено 120 дронов — последствия ночного удара по Украине
В ночь на 2 сентября российские войска нанесли удар беспилотниками по припортовой инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Об этом сообщила Измаильская районная государственная администрация.
«Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы», — говорится в сообщении.
В результате атаки вспыхнули пожары, которые удалось быстро потушить.
Ночью российские дроны также ударили по предприятию в Белой Церкви под Киевом. По данным ГСЧС, есть погибший.
Всего в ночь на 2 сентября противник атаковал 150 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Противовоздушной обороной сбито/подавлено 120 вражеских БПЛА, сообщили в Воздушных силах.
Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Ситуация на фронте на утро 2 сентября
Всего за прошедшие сутки зафиксировано 172 боевых столкновения. Вчера противник нанес 64 авиационных удара, сбросив 120 управляемых бомб.
Кроме этого, осуществил 4918 обстрелов, в том числе 77 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5462 дрона-камикадзе.
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 8 артиллерийских средств противника.
В целом, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 800 человек.
Также украинские воины обезвредили:
- 1 танк,
- 4 боевые бронированные машины,
- 53 артиллерийские системы,
- 1 реактивную систему залпового огня,
- 170 беспилотных летательных аппаратов,
- 89 единиц автомобильной техники,
- 1 тяжелую огнеметную систему оккупантов.
Россиянам придется отойти от Купянска, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.
На данный момент россияне присутствуют только на городском кладбище и в прилегающих к нему кварталах. На остальных участках вклинения – их выбили. В том числе с северной окраины города.
Тех, кто прорвался к Мирному и северным окрестностям Соболевки, очевидно — либо уничтожены, либо также выбиты.
«В сущности, западнее дороги Р-79 остались лишь несколько «малых штурмовых групп» противника, которые прячутся в небольшом подлеске», — пишет военный обозреватель.
РФ перебрасывает «элитные» подразделения перед осенним наступлением
Военное командование страны-агрессора РФ проводит перегруппировку своих войск на фронте, и это свидетельствует о подготовке к осеннему наступлению.
Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 1 сентября.
Эксперты указали, что оккупанты с Сумской области и Херсонского направления перебросили свои относительно «элитные» подразделения морской пехоты и воздушно-десантных войск в Донецкую область. В частности, украинские защитники, действующие на Покровском направлении, сообщили, что российские оккупанты перебросили несколько своих подразделений, в том числе вояк 155-й бригады морского флота, из Курской области РФ для усиления наступления РФ в направлении Доброполья.
Перечислив также ряд других сообщений о переброске российских подразделений, аналитики ISW резюмировали, что перегруппировки свидетельствуют о том, что наступление РФ осенью текущего года будет сосредоточено на попытках захватить оставшуюся часть Донецкой области.
«Особенно в районах Доброполья, Покровска и Константиновки», — подчеркивается в отчете.
Аналитики также указали, что переброска российских войск с севера Сумской области в Донецкую область свидетельствует о том, что Россия снижает приоритетность своих наступательных операций на Сумщине.
