1. Как появилось название «Одесса»

Существует красивая и в то же время необычная версия, объясняющая происхождение названия «Одесса». Ещё в античные времена неподалёку от нынешнего побережья существовал греческий город Одессос.

Спустя века, когда российские войска захватили Хаджибей, военный губернатор Йосиф Де Рибас предложил назвать поселение в память об этом древнем городе. Екатерина II идею одобрила, но добавила собственный каприз: она потребовала, чтобы название звучало в женском роде. Так из античного «Одессоса» появилась современная «Одесса», и именно с этого момента закрепилось имя города, которым мы пользуемся до сих пор.

2. В Одессе не закладывали первый камень — вместо него была свая

Во многих городах традиционно считалось, что строительство нужно начинать с закладки камня в основание первого здания. В Одессе история пошла иным путём. 2 сентября 1794 года Йосиф Де Рибас не стал класть камень, а символически вбил две деревянные сваи в основание Платоновского мола. Это действие стало отправной точкой создания порта, а вместе с ним — и новой страницы в жизни города. Такой выбор выглядел логичным: поселение Хаджибей уже существовало, а порт в миниатюре тоже был, просто его предстояло расширить и укрепить. Поэтому не камень, а сваи стали своеобразным символом рождения Одессы.

3. Ведро воды стоило как килограмм мяса

Сегодня трудно поверить, но в конце XVIII века в Одессе вода стоила почти на вес золота. Единственным источником считалась Водяная балка на Балковской улице, и доставка жидкости в город обходилась жителям в огромные деньги. Ведро воды тогда оценивалось в один рубль, то есть столько же, сколько стоил килограмм свежего мяса. Для горожан это означало, что без воды было невозможно обойтись, но каждая капля давалась дорого. Дефицит делал воду товаром первой необходимости, а её высокая цена отражала суровые условия жизни первых одесситов.

4. Турецкое золото на дне одесского моря

Одна из самых ярких легенд связана с морским сражением, которое произошло в августе 1790 года. Между островом Тендра и будущей Одессой сошлись турецкий и российский флоты. В ходе боя на дно ушёл турецкий корабль, и, по преданию, именно на нём находилась вся казна флотилии. Сундуки с золотыми и серебряными монетами будто бы скрылись в морских глубинах примерно в сорока милях от берега. Правда это или красивая выдумка, сказать невозможно, но сама легенда прочно вошла в одесский фольклор и до сих пор будоражит воображение романтиков и исследователей.

5. Очаков или Одесса: судьбоносный выбор

Когда Екатерина II решила основать новый порт на южных землях, её первый выбор пал на Очаков. Место казалось удобным, и именно там планировалось развитие военной гавани. Однако Йосиф Де Рибас сумел переубедить императрицу. Он доказывал, что Хаджибей значительно выгоднее: море здесь глубже, а близость Дуная открывает путь как для военной стратегии, так и для торговли. В итоге Екатерина изменила своё решение, и именно Хаджибей стал местом, где выросли порт и будущая Одесса. Это решение предопределило всю дальнейшую историю города и закрепило его роль в регионе как ключевого морского центра.