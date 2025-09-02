Ключевые моменты:

Суд Киева снял статус вещдока с картины Караваджо «Поцелуй Иуды» из коллекции Одесского музея.

Шедевр, ранее похищенный и отреставрированный, теперь сможет участвовать в международных выставках.

Ближайшие полтора года картина будет экспонироваться в Литве, после чего ожидаются показы в Италии.

После войны и реставрации здания музей вернет картину в Одессу.

Как рассказал журналистам директор одесского музея Игорь Проник, в марте в римской галерее Барберини проходила масштабная выставка Караваджо, где хотели видеть и одесский шедевр, однако из-за затянувшегося процесса он так и не попал в экспозицию. Тем не менее, у картины впереди новые маршруты: ближайшие полтора года она будет экспонироваться в Литве — в Вильнюсе, Клайпеде и Паланге. Все расходы берет на себя литовская сторона, а после завершения турне в очередь уже выстроились итальянские музеи.

Игорь Проник отметил, что гастроли полотна будут работать на культурный имидж Украины, а после войны и реставрации здания одесского музея «Поцелуй Иуды» вернется домой.

Напомним, картина Караваджо «Поцелуй Иуды или взятие Христа под стражу» была похищена из ОМЗВИ в 2008 году. Потом картину вернули, но похитители повредили ее. Ее удалось отреставрировать еще три года назад в Национальном научно-исследовательском центре Украины. Полотно хранилось в Киеве как вещественное доказательство по делу об ограблении музея.

