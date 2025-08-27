Ключевые моменты:

В Генштабе опровергли захват населенных пунктов Днепропетровской области.

За сутки зафиксировано 173 боевых столкновения, самое горячее направление — Покровское.

Силы обороны уничтожили еще 920 оккупантов и обезвредили 45 артсистем.

Этой ночью под ударом были Сумы, Полтавская и Херсонская области.

РФ провалила летнее наступление, а украинские удары по НПЗ привели к дефициту топлива и росту цен в РФ.

Ситуация на фронте на утро 27 августа

В Генштабе опровергли информацию о захвате населенных пунктов на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

«Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности», — говорится в заявлении.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 173 боевых столкновения. Самые горячие направления:

Покровский – 44 атаки;

Лиманский – 34;

Новопавловский – 23.

Вчера противник нанес 2 ракетных и 64 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 109 управляемых авиабомб. Кроме того, осуществил 4 625 обстрелов, в том числе 21 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 891 дрон-камикадзе.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект врага.

Потери врага за сутки:

920 человек;

1 танк;

45 артсистем;

1 средство ПВО;

194 БПЛА;

118 единиц автотехники.

95 БПЛА в небе — последствия атаки 27 августа

В ночь на 27 августа войска РФ массированно атаковали дронами Полтавскую область. Как сообщил руководитель Полтавской ОВА Владимир Когут, в Полтавском районе зафиксированы прямые попадания и падения обломков сбитых дронов.

В результате атаки повреждено предприятие энергетического сектора, на территории предприятия возник пожар, повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. Возгорание локализовано, пострадавших нет.

Также этой ночью под ударом дронов были Сумы — в городе пропали свет и вода. Энергетики работают над восстановлением. Водоснабжение: все объекты водоканала обесточены, но переведены на аварийно-резервное питание. Сегодня вода будет подаваться по графику с пониженным давлением.

Утром страна-агрессор нанесла удары по Херсону, в результате чего есть погибшая и трое пострадавших.

В Херсонской ОГА сообщили, что около 05:00 российские оккупанты обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона.

По данным Херсонской областной прокуратуры, в результате атаки РФ на Днепровский район также погибла 81-летняя женщина, пострадала 53-летняя женщина.

Всего в ночь на 27 августа противник атаковал 95 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, сообщили в Воздушных силах.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено 74 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 21 БПЛА на 9 локациях.

Россия провалила летнее наступление — СМИ

Большинство поставленных Москвой целей на период с апреля по август не были достигнуты, считает военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

«Россияне пытались захватить Покровск в Донецкой области, но их прорыв в августе закончился уничтожением или пленением всех подразделений. На северном направлении план создания так называемого пояса безопасности также провалился. Оккупантам удалось взять под контроль менее 70 км территории. На юге, в Херсонской и Запорожской областях, линия фронта оставалась стабильной, и Кремлю пришлось фактически отказаться от наступления», — говорится в материале.

За лето войска РФ смогли захватить только 0,3% территории Украины (1800 кв. км). В то же время Украина значительно усилила атаки беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, поражая цели на расстоянии до 1200 км. По оценкам экспертов, с начала года было выведено из строя 17% мощностей российских НПЗ, что привело к дефициту топлива и росту цен внутри России.

Аналитики американского Института изучения войны обратили внимание на то, что центральный банк РФ снизил процентные ставки 25 июля, вероятно, как преждевременную реакцию на временное снижение сезонно скорректированного годового уровня инфляции в июне 2025 года.

«Однако повышение цен на бензин и снижение процентной ставки в сочетании с долгосрочным увеличением выплат для поддержки мобилизации военнослужащих и увеличения рабочей силы для оборонно-промышленной базы, вероятно, приведут к резкому росту инфляции, ослаблению покупательной способности потребителей, девальвации рубля в среднесрочной и долгосрочной перспективе и создания дальнейшей макроэкономической нестабильности в России», — пишут в ISW.