По информации Генерального штаба ВСУ, Силы обороны продолжают срывать планы врага и истощать его силы.

За день произошло более 130 боёв. Россияне нанесли 45 авиаударов, сбросили более 80 управляемых бомб, применили почти 1,5 тысячи дронов-камикадзе и совершили свыше 3 тысяч обстрелов.

Северо-Слобожанское и Курское направления — отражены 2 атаки, враг нанёс 5 авиаударов и 165 обстрелов.



Южно-Слобожанское — отражено 5 атак в районе Волчанска, Амбарного и Зеленого, ещё один бой продолжается.



Купянское — 2 атаки остановлены.



Лиманское — отражено 8 штурмов, ещё 5 боёв продолжаются.



Северское — враг атаковал 8 раз возле Северска и окрестных сёл.



Краматорское — 11 атак в районе Часова Яра, часть боёв продолжается.



Торецкое — 9 штурмов, все отражены.



Покровское — самое горячее направление: 40 атак, 5 боёв всё ещё продолжаются. Здесь враг понёс значительные потери — уничтожено не менее 67 оккупантов, ещё 40 ранены, ликвидирована техника, дроны и пункты управления.



Новопавловское — отражено 19 атак, 8 боёв продолжаются.

За сутки враг потерял около 910 человек личного состава, 3 единицы боевых бронированных машин, 40 артиллерийских систем, одно средство ПВО, 121 БПЛА оперативно-тактического уровня, 81 единицу автомобильной техники.

Проблемы ВСУ в Серебрянском лесничестве

По данным OSINT-проекта DeepState у сил обороны Украины сложная ситуация в Серебрянском лесничестве.

Враг действует малыми группами пехоты, просачиваясь вглубь и оказывая давление на позиции ВСУ. Есть случаи, когда оккупанты появляются в тылу, обходя передовые рубежи, а есть места, где украинские войска отсутствуют.

Сложнее всего сейчас в лесу от Григоровки до Дроновки: там россияне могут перекрыть пути снабжения и создать угрозу окружения. Аналитики надеются, что наши подразделения успеют отойти, чтобы избежать ловушки.

Оккупанты пытаются вытеснить ВСУ из лесничества и давят в направлении Ямполя и Заречного. В самом Заречном ситуация осложняется — враг просачивается в посёлок мимо наших немногочисленных позиций.

Ракеты для Украины

Американское издание WSJ сообщило, что США одобрили продажу Украине 3350 ракет ERAM с дальностью 241–450 км.

Поставка ожидается через шесть недель после окончательного согласования Пентагоном. Стоимость пакета — 850 млн долларов, большую часть профинансировали европейские союзники.

ERAM (Standard Missile-6 Extended Range Active Missile) — это универсальные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Они способны перехватывать вражеские самолёты, крылатые и баллистические ракеты, а также поражать наземные и морские цели на большой дистанции.

Силы обороны Украины ударили по порту Усть-Луга и НПЗ в Сызрани

Наши защитники продолжают поражать врага в глубоком тылу. За минувшие сутки украинские дальнобойные дроны достигли нефтяного терминала в порту Усть-Луга на побережье Балтийского моря и нефтеперерабатывающего завода в городе Сызрань.

.