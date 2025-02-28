Зачем Зеленский встречался с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Соединенные Штаты Америки, чтобы подписать с президентом Трампом соглашение о совместном использовании полезных ископаемых Украины. Это должно было стать первым шагом для переговоров о том, как остановить российскую агрессию и гарантировать стабильный мир в Украине.

Перед тем, как подписывать документ, Владимир Зеленский, Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Венс собрались в Овальном кабинете Белого дома (резиденция американского президента) для беседы.

Глава Украины показал Трампу фотографии российских военных в Украине и сказал, что нельзя идти на уступки агрессору и тот должен понести справедливое наказание. И это – одно из главных условий устойчивого мира.

Из-за чего поссорились президенты Украины и Америки

Но вице-президент США заговорил о другом — что Украина не имеет сил продолжать войну, у страны заканчиваются люди. Поэтому нужно пойти на уступки России. Трамп поддержал помощника, сказав, что Зеленскому не стоит думать, будто США во всем поддержат Украину и дадут ей тем самым преимущество в военном или дипломатическом плане.

Трамп сказал, что он хочет мира, а не продолжения войны, которая будет неизбежной, если Америка продолжит помогать Украине. Трамп дал понять, что его не волнует справедливость и то, кто и когда развязал войну. Его интересует перемирие любой ценой.

В результате украинскую делегацию и Владимира Зеленского попросили покинуть резиденцию американского президента. Подписание соглашения о полезных ископаемых не состоялось. Были отменены другие выступления Владимира Зеленского.

Реакция на скандал в Европе

После того, что произошло, многие европейские политики поддержали позицию Украины и выразили восхищение борьбой украинского народа за свободу и независимость. Они заверили, что не оставят нашу страну один на один с агрессором и продолжат оказывать военную, финансовую, гуманитарную и дипломатическую помощь.

В воскресенье, 2 марта, Владимир Зеленский должен посетить столицу Великобритании, где пройдут его переговоры с европейскими лидерами о том, как продолжать борьбу с российскими оккупантами без помощи США.