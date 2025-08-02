Ключевые моменты:

Украинский эксперт Сергей «Флеш» Бескреснов сообщил о серьезной угрозе от российских безэкипажных катеров, испытания которых недавно провела РФ;

За управлением этих дронов стоит элитное подразделение «Рубикон», специализирующееся на беспилотных системах;

По словам эксперта, возможна массированная атака – до 400 катеров одновременно, которые способны поражать порты, корабли, морские платформы и даже пляжи;

Эксперт ставит под сомнение, готова ли Украина к подобным атакам, особенно в туристических районах.

Об этом сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

Бескреснов пишет, что этими катерами управляет подразделение «Рубикон», и их основной задачей будет массированный удар по морской инфраструктуре Украины.

«Кто знает, что такое «Рубикон», тот понимает, что все будет серьезно. Элитный центр беспилотных систем «Рубикон» может атаковать в один день, например, 400 катерами, все порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже «вылететь» катером на пляже с осколочными боеприпасами. Мы к этому готовы?» – задает вопрос эксперт.

Ранее стало известно, что во время недавней массированной атаки противник использовал реактивные дроны, которые отличаются более высокой скоростью и дальностью полета.

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