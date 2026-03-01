Ключевые моменты:

В Одессе 2 марта будет облачно с прояснениями, без дождя.

Температура днем поднимется до +8…+10°С.

Ночью и утром возможен туман, особенно по области.

Погода в Одессе 2 марта

По данным Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в Одессе в понедельник 2 марта прогнозируется облачная погода с прояснениями.

Осадков не ожидается. Ночью и утром возможен слабый туман.

Ветер будет юго-западный, со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…+2°С, днем — +8…+10°С.

Погода в Одесской области

В Одесская область также ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков.

Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3°С до +2°С, а днем потеплеет до +7…+12°С.

На дорогах области ночью и утром возможен туман с видимостью 500–1000 метров, поэтому водителям стоит быть особенно внимательными.

