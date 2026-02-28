Ключевые моменты:

Облачно без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Утром слабый туман.

Дороги: Видимость 500-1000 м через туман.

Погода в Одессе

1 марта в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер дует юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Утром возможен слабый туман. Температура воздуха ночью будет колебаться от 0 до 2°С мороза, а днем ​​поднимется до 7-9°С тепла.

Погода в Одесской области

По области ситуация схожая: переменная облачность, без осадков, утром местами слабый туман. Ночные температуры будут достигать 0-5°С мороза, дневные – 7-12°С тепла.

На автодорогах региона утром местами туман, видимость будет составлять 500-1000 м, поэтому водителям рекомендуем быть осторожными.

