Ключевые моменты:
- В Одессе 28 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
- Температура воздуха днем поднимется до +4+6°С, ночью от -1°С до +1°С.
- По области днем +2+7°С, ночью до -5°С.
- Ночью и утром на дорогах местами дымка, видимость 1–2 км.
Прогноз погоды в Одессе на 28 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.
Читайте также: Море «съедает» оборону: тетраподы возле Одессы могут исчезнуть после новых штормов
Прогноз погоды в Одесской области на 28 февраля
По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Вас заинтересует: «Замок Гарри Поттера» в Одессе сменил владельца: что выяснили журналисты.
Автор фото – Владимир Волосюк
Спросить AI: