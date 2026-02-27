Ключевые моменты:

  • В Одессе 28 февраля ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков.
  • Температура воздуха днем поднимется до +4+6°С, ночью от -1°С до +1°С.
  • По области днем +2+7°С, ночью до -5°С.
  • Ночью и утром на дорогах местами дымка, видимость 1–2 км.

Прогноз погоды в Одессе на 28 февраля

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 1°С мороза до 1°С тепла, днем 4-6°С тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 28 февраля

По Одесской области в субботу облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем 2-7°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Автор фото – Владимир Волосюк

