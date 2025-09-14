Ключевые моменты:

ТРЦ «Остров» у Привоза в Одессе обновил фасад и стал ярким акцентом квартала на Пантелеймоновской;

Пространство стало современнее, светлее и привлекает жителей и гостей Одессы.

Какая красота!

Работы, как сообщала «Одесская жизнь», начались еще в прошлом году, а теперь квартал будто ожил.

Вторую букву «о» в названии «перевели» на украинский. Ограждения по бокам убрали, и фасад раскрылся во всей красе: веселые зверята – обезьянки, попугаи, улыбающаяся змея – теперь украшают стены, добавляя игривости урбанистическому пейзажу.

А рядом, словно верные стражи, стоят влюбленные коты – творение скульптора Татьяны Штыкало, которые давно стали любимцами одесситов и дополняют новую картину.

«Остров» вытянулся аж до Пантелеймоновской – расширился, стал светлее и современнее. Этот квартал, где история рынка переплетается с ритмом современной жизни, теперь выглядит свежим и привлекательным.

Как это повлияло на квартал?

Обновление фасада не просто украсило «Остров» – оно преобразило весь квартал. Пантелеймоновская, с ее аутентичным одесским колоритом, обрела новое дыхание. Внешний вид ТРЦ привлекает прохожих, делает пространство живее и безопаснее. Веселые зверята и подсветка добавляют радости, а украинская надпись напоминает о национальной идентичности.

Местные уже заметили: движение здесь оживилось, а «Остров» стал не просто точкой на карте, а своеобразным сердцем этого оживленного района.

Фото автора