Рядом с одесским Привозом: как обновляется фасад ТЦ «Остров» (фото)

Рядом с одесским Привозом: как обновляется фасад ТЦ «Остров» (фото)

На оживленном перекрестке возле Привоза продолжаются ремонтные работы по обновлению фасада ТЦ «Остров».

Работы, как сообщала «Одесская жизнь», начались еще в прошлом году. Они продлятся до конца текущего года. Но уже есть много изменений.

Вторую букву «о» в названии изменили. Надпись названия торгового центра наконец-то «перевели» на украинский.

Название одесского ТЦ перевели на украинский

Многие изменения уже можно увидеть даже издалека: фасад меняется и становится лучше.

С некоторых сторон уже убрали заборы, и здесь можно увидеть веселых зверушек, которые теперь украшают фасад. Здесь вам и обезьянки, и веселый попугай, и даже улыбающаяся змея.

Забавные рисунки у Привоза, змея
Забавные рисунки у Привоза, обезьянки
Забавные рисунки у Привоза, тукан
Забавные рисунки у Привоза, хамелеон

Кстати, оба больших магазина бытовой техники работают.

Ну а известные влюбленные коты (творения скульптора Татьяны Штыкало), поселившиеся с другой стороны ТЦ «Остров», дополняют обновленную картинку, хотя живут здесь уже давно и стали одесскими любимцами.

Как это все выглядит – смотрите на наших фото:

Фокстрот у Привоза
Одесский ТЦ Остров, июнь 2024
ТЦ Остров в Одессе
Обновленный фасад одесского ТЦ Остров
Котоскульптура у одесского ТЦ Остров
Ремонтные работы у Привоза, табличка
Ремонтные работы у Привоза

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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