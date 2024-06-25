Рядом с одесским Привозом: как обновляется фасад ТЦ «Остров» (фото)

Работы, как сообщала «Одесская жизнь», начались еще в прошлом году. Они продлятся до конца текущего года. Но уже есть много изменений.

Вторую букву «о» в названии изменили. Надпись названия торгового центра наконец-то «перевели» на украинский.

Многие изменения уже можно увидеть даже издалека: фасад меняется и становится лучше.

С некоторых сторон уже убрали заборы, и здесь можно увидеть веселых зверушек, которые теперь украшают фасад. Здесь вам и обезьянки, и веселый попугай, и даже улыбающаяся змея.

Кстати, оба больших магазина бытовой техники работают.

Ну а известные влюбленные коты (творения скульптора Татьяны Штыкало), поселившиеся с другой стороны ТЦ «Остров», дополняют обновленную картинку, хотя живут здесь уже давно и стали одесскими любимцами.

Как это все выглядит – смотрите на наших фото:

Фото автора