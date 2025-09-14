Ключевые моменты:

Сегодня, 14 сентября, в Одессе прошел полумарафон Independence Half Marathon. Он собрал более 600 участников из разных регионов Украины и мира;

Маршрут пролегал через центральные улицы и знаковые места города;

Участники собрали средства на протезирование пациентов центра Superhumans.

О том, как проходило мероприятие, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Маршрут забега охватывал знаковые локации Одессы – Приморский бульвар, Дерибасовскую, Сабанеев мост, улицы Гоголя, Ришельевскую, Ланжероновскую и другие.

Участников полумарафона приветствовал городской голова Геннадий Труханов. Он также поблагодарил организаторов и Вооруженные силы Украины, которые «дают нам возможность сегодня жить, беспокоиться друг о друге и проводить крайне необходимые соревнования».

Первыми участниками масштабного легкоатлетического мероприятия стали ветераны и люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Independence Half Marathon включал следующие дистанции:

детские дистанции – от 60 м до 1 км,

взрослые – 5 км, 10 км и 21 км.

В мэрии также отмечают: сегодня марафонцы объединили не только спорт, но и благородную цель – сбор средств на протезирование пациентов Одесского центра Superhumans.

