Ключевые моменты

15 сентября ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.

В понедельник, 15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня магнитосфера Земли будут находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Возможность малого геомагнитного шторма – 20%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.

Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.

Как поддержать себя во время повышенной солнечной активности: