Ключевые моменты
- 15 сентября ожидаются средние магнитные бури, которые могут вызвать недомогание у метеочувствительных людей.
В понедельник, 15 сентября, ожидается солнечная активность с К-индексом 4 (желтый уровень), что соответствует средним магнитным бурям, сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
По данным сайта Meteoprog.UA, сегодня магнитосфера Земли будут находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Возможность малого геомагнитного шторма – 20%. Вероятность большого геомагнитного шторма – 5%.
Во время магнитных бурь изменяется атмосферное давление и электромагнитное поле. У некоторых людей это вызывает негативные реакции – головные боли, усталость, эмоциональную нестабильность. Однако специального лекарства от такого состояния не существует. Можно только облегчить симптомы с помощью общеукрепляющих средств.
Как поддержать себя во время повышенной солнечной активности:
- Соблюдайте режим сна и питания.
- Избегайте тяжелой пищи, алкоголя, кофе, чрезмерно соленого и острого.
- Пейте достаточное количество воды.
- Проводите время на свежем воздухе.
- Легкая физическая нагрузка поможет оставаться в тонусе.
- Минимизировать стрессы и конфликты.
- При хронических болезнях – держите под рукой лекарство.