Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», иронично прокомментировал атаку российского безэкипажного катера на учебный парусный фрегат «Дружба» в Одессе.

На своей странице в Facebook он высмеял выбор цели для российского морского дрона.

— Я понимаю, почему “Орешник” попал в гаражи — это все-таки был “центр принятия решений”. Но зачем российский морской дрон вчера героически атаковал парусный фрегат??? Весь стратегический запас рома оттуда уже давно забрали, — написал Бескрестнов.

Речь идет о трехмачтовом учебном паруснике «Дружба», который пострадал во время атаки на Одесский морской торговый порт. Ранее сообщалось, что российские силы использовали для удара безэкипажные катера.

Ситуацию также прокомментировал представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывоопасное устройство. Он отметил, что обошлось без жертв и серьезных разрушений, а сам парусник остается на месте.

«Дружба» является одним из самых известных учебных кораблей Украины и символом украинского учебного флота. Судно построили на Гданьской судоверфи, а за годы службы оно побывало в портах Средиземного и Балтийского морей, пересекало Атлантику и заходило в Индийский океан.

Ранее российские дроны атаковали два иностранных судна возле Одессы и Черноморска. Погиб гражданин Сирии.