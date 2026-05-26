Ключевые моменты:

В школе выбило 56 окон и повредило более сотни стеклопакетов.

Пострадали также пять жилых домов и городская инфраструктура.

Один человек погиб, трое получили ранения.

Последствия обстрела Одессы 25 мая: что повреждено

Из-за вражеского обстрела баллистикой, который произошёл вечером 25 мая, одна из общеобразовательных школ Одессы получила серьёзные повреждения. По данным Одесского городского совета, ударная волна выбила 56 окон, повредила более сотни стеклопакетов, оконные проёмы и восемь дверей.

Кроме того, пострадали крыша в районе спортивного зала, фасадная штукатурка и парапеты. В некоторых помещениях внутри здания появились трещины.

Всего в результате атаки повреждены один объект инфраструктуры и пять жилых домов.

В результате удара погиб один человек, ещё трое получили ранения. Один пострадавший находится в больнице в состоянии средней тяжести, остальные получили помощь амбулаторно.

Коммунальные и экстренные службы работали всю ночь и к 7 утра в основном завершили восстановительные работы в жилом секторе.

Когда обещают компенсацию

Сейчас районные администрации помогают жителям оформлять документы на компенсации.

В городе действует государственная программа «єВідновлення», а также муниципальная программа поддержки. По ней одесситы смогут получить помощь на ремонт окон и дверей в течение одной–двух недель, сообщил первый заместитель городского головы Александр Филатов.

Как писала «Одесская жизнь», в Одессе более сотни домов-памятников нуждаются в ремонте или восстановлении после российских атак. Однако получить средства от государства или местного бюджета, тем более быстро, — сложно из-за юридических и бюрократических препятствий. Правительство упростило процедуру обследования поврежденных домов-памятников, что позволит жителям получать сертификаты «єВідновлення».

