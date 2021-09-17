Парусник «Дружба»: когда ветер наполнит паруса?

Участники недавно завершившихся международных военно-морских учений «СИ БРИЗ-2021» открывали от удивления рты, увидев в Военной гавани Одесского морского порта парусник «Дружба». И было чему удивляться военным морякам — одесский парусник сегодня занесен абсолютно во все морские энциклопедии, учебники по судовождению, технические справочники по истории морского плавания.

Такое уважение парусник «Дружба», находящийся в гавани Одесского морского порта, заслужил и своей историей, и своей принадлежностью к парусному флоту мира. На сегодняшний день «Дружба» является единственным парусником в Украине.

Место рождения: Балтика, город Гданьск

Первый парусник такого типа был построен в Польше на Гданьской верфи. В 1982 году при спуске на воду он получил имя «Дар Млодзежи» («Подарок молодежи»). Парусник стремительно ворвался в мировую корабельную элиту, становился победителем трансатлантических морских гонок.

Вскоре со стапелей Гданьской судостроительной верфи имени Ленина сходят еще пять парусных кораблей-близнецов, среди которых — и спущенная в 1987 году для нужд Одесского морского училища «Дружба», а также «Херсонес» (для Черноморского отряда учебных судов), «Паллада» (для Дальневосточного морского училища), «Мир» (для Ленинградского морского училища), «Надежда» (для высшего морского училища им. Г.И. Невельского).

Эти парусные суда строились как учебные парусники, с возможностью использования также в качестве научно-исследовательских и туристических судов. По своим техническим характеристикам эти фрегаты соответствовали требованиям всех международных конвенций. Как и «Дар Молодежи», все пятеро младших собратьев долгое время были самыми крупными действующими парусниками с полной оснасткой.

По-разному складывались их судьбы. Сегодня практически все эти парусники, за исключением украинской «Дружбы», успешно бороздят просторы мирового океана, и на них обучается будущая морская элита.

«Дружба» же с момента прибытия в Одессу стала учебной площадкой для будущих специалистов морской отрасли Украины. На судне совершали учебные рейсы курсанты Одесской национальной морской академии. Один из самых известных — это поход наших курсантов к берегам США, состоявшийся в 1990 году. Тогда около 120 юношей во главе с легендарным капитаном Константином Александровичем Кремлянским отправились через океан для дружеской встречи с коллегами из морских академий штатов Мэн и Массачусетс. Много молодых моряков прошли свое незабываемое морское крещение и проверку на профессиональную пригодность на «Дружбе».

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Туристические «покатушки» на легендарном паруснике

После обретения Украиной независимости в сложнейшей ситуации оказалось Одесское высшее инженерное мореходное училище имени Ленинского комсомола (сегодня — национальный университет «Одесская морская академия»). Для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения и парусника необходимы были финансы. Рассмотрев различные варианты, решили реконструировать и частично перепрофилировать парусник в учебное парусно-пассажирское судно, что и сделали в 1992 году в итальянском порту Мессина.

В результате парусник «Дружба» получил свой первый опыт в качестве туристического судна. А в 1994 году заключили договор с болгарской туристической компанией. Однако международный договор составили таким образом, что форс-мажорные обстоятельства были выписаны односторонне в пользу болгарской компании. Во время нахождения судна в порту Варна искусственно сформировались условия, которые требовали оплаты в отсутствие прибыли. Задержка либо невыплата приводила к аресту, и возникла угроза (в соответствии с договором) лишиться судна.

Украинская сторона впервые пошла на открытый судебный процесс, в ходе которого с «Дружбы» был снят арест, и она триумфально вернулась в Одесский порт.

Михаил Миюсов,

ректор национального университета «Одесская морская академия», доктор технических наук, профессор:

Мы обходимся своими средствами, но можем только обеспечить плавательную практику на судне, стоящем у причала. Это для курсантов первого курса неплохая ознакомительная практика в течение месяца, но судно имеет славную историю и потенциал. Для того чтобы судно эффективно использовалось как учебное, конечно, необходима поддержка государства. Академия тратит на содержание «Дружбы» 5-6 миллионов гривен в год. У Министерства обороны больше возможностей для привлечения средств для эксплуатации и ремонта парусника. Мы надеялись, что если судно передадут военным, то и наши курсанты смогут там проходить практику. Но, к сожалению, такая практика не может быть признана в соответствии с международным законодательством».

Чему учатся курсанты на «Дружбе»?

В свое время на судне проходили плавпрактику курсанты одесской «вышки» и будущие моряки из Херсона, Ростова-на-Дону и Новороссийска. Сегодня, увы, парусник служит лишь базой для «производственной» практики — окончившие первый курс курсанты занимаются его текущим ремонтом, получая за это галочки в зачетки, а заодно знакомятся с парусами, машиной и навигационным оборудованием. С мая по сентябрь через «Дружбу» проходит пять сотен практикантов.

По оценкам экспертов, парусный корабль сейчас на ходу и хоть завтра может самостоятельно дойти до доков для необходимого ремонта. Первым делом судну необходима очистка подводной части, ремонт донно-забортной арматуры, проверка состояния гребного винта, судовых двигателей и систем навигации. Обновление парусного оснащения возможно уже в процессе эксплуатации. С заменой стоячего и бегучего такелажа, покупкой нового комплекта парусов, восстановлением деревянного покрытия палубы стоимость работ возрастет до 120 миллионов гривен.

Но главная проблема — не ремонт, а последующая эксплуатация судна, которая тоже требует постоянных расходов. Ежегодно практическое обучение на судне проходят около 500 курсантов младших курсов.

«Плавпрактика курсантов — дорогое удовольствие. Стоимость практической подготовки составляет 50 долларов в сутки на одного воспитанника. Сегодня курсант никогда не согласится платить такие деньги за практику, он охотнее будет зарабатывать 300-500 долларов на каком-нибудь судне торгового флота. Говорить о том, что академия может сама эксплуатировать фрегат, не имея дополнительного источника финансирования, не приходится. Мы рассчитываем, что нам поможет государство», — рассказал глава Одесской областной госадминистрации Сергей Гриневецкий.

Через 80 лет, когда истечет срок эксплуатации, можно будет снять с него все механизмы, распустить команду и посадить сторожа. Будет музейный экспонат. А пока — это живой корабль, который должен выходить в море с курсантами на борту.

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25 лет без моря: пора спасать!

Время от времени в акваторию Одесского морского порта заходят аристократы моря — так называют парусники. В последние годы парусники приходили из Мексики, Италии, Франции, Великобритании. По своим техническим характеристикам они значительно уступают «Дружбе». Но они бороздят моря и океаны, а одесский парусник с 2001 года стоит в Практической гавани Одесского порта в состоянии незавершенного ремонта. И требуется еще 115 миллионов гривен для его завершения.

Недавно глава Одесской области Сергей Гриневецкий предложил передать учебно-парусное судно от Минобразования Министерству обороны. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет «услышал» одесситов и пообещал принять меры по спасению уникального судна.

Справка «ОЖ»

Технические характеристики парусного корабля «Дружба»:

Длина = 94,8 метра

= 94,8 метра Ширина = 14 метров

= 14 метров Осадка = 6 метров

= 6 метров Водоизмещение = 2946 тонн

= 2946 тонн Площадь парусов = 2647 м 2

= 2647 м Мощность вспомогательного двигателя = 3480 л.с.

= 3480 л.с. Скорость хода = 11 узлов

= 11 узлов Автономность плавания = 45 суток

= 45 суток Экипаж = 50 человек

= 50 человек Количество мест для курсантов = 144

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