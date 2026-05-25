Ключевые моменты

Российские силы атаковали Одесский морской порт с использованием безэкипажных катеров.

Повреждения получил трехмачтовый парусник «Дружба», подробности пока уточняются.

По данным ВМС ВСУ, взрыв произошел в порту, жертв и серьезных разрушений нет.

Парусник «Дружба» пострадал после взрыва в порту Одессы

Одесский морской торговый порт подвергся атаке с использованием безэкипажных катеров. Об этом сообщает «Думская» со с ссылкой на источники в Силах обороны Украины.

В результате удара пострадал трехмачтовый парусник «Дружба» — один из самых известных украинских учебных кораблей. О характере и степени повреждений пока официально не сообщается.

Ситуацию прокомментировал спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. По его словам, в одном из портов Одесской области сдетонировало взрывоопасное устройство. Он уточнил, что обошлось без жертв и серьезных разрушений, а сам парусник остается на месте.

«Дружба» — это учебный парусник, построенный на Гданьской судоверфи в 1980–1990-х годах. Он является единственным украинским судном в серии из шести аналогичных кораблей.

За годы службы парусник побывал почти во всех портах Средиземного и Балтийского морей, дважды заходил в Индийский океан и пересекал Атлантику. Судно использовалось для подготовки моряков и считалось символом украинского учебного флота.

Ранее российские дроны атаковали два иностранных судна возле Одессы и Черноморска. Погиб гражданин Сирии.