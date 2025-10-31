Ключевые моменты:
- Парламент снял с рассмотрения законопроект об исключении русского языка из Европейской хартии по требованию правительства.
- Народные депутаты утверждают, что на украинскую власть давили представители Совета Европы.
Детали
Документ предусматривал исправление неправильного перевода Европейской хартии, сделанного еще в 2003 году с русского языка, а не с оригиналов на английском или французском. Из-за этого русский язык оказался среди языков, подлежащих особой поддержке в соответствии с Хартией.
Законопроект предлагал исключить из перечня защищенных языков русский и молдавский (поскольку Молдова признала свой язык румынским), а также добавить чешский язык, иврит и идиш. Конституционный Суд Украины еще в 2021 году обязал власти исправить эту ошибку.
О снятии законопроекта сообщил народный депутат Владимир Вятрович, который заявил, что это произошло «из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы». Председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев утверждал, что представители Совета Европы оказывали давление на вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качку и главу Госслужбы по этнополитике Виктора Еленского, чтобы те отозвали документ.
По словам Потураева, это уже второй раз, когда правительство вынуждено отозвать этот законопроект под давлением из Брюсселя и Страсбурга — первый раз это произошло в 2024 году.
