Ключевые моменты:

Парламент снял с рассмотрения законопроект об исключении русского языка из Европейской хартии по требованию правительства.

Народные депутаты утверждают, что на украинскую власть давили представители Совета Европы.

Детали

Документ предусматривал исправление неправильного перевода Европейской хартии, сделанного еще в 2003 году с русского языка, а не с оригиналов на английском или французском. Из-за этого русский язык оказался среди языков, подлежащих особой поддержке в соответствии с Хартией.

Законопроект предлагал исключить из перечня защищенных языков русский и молдавский (поскольку Молдова признала свой язык румынским), а также добавить чешский язык, иврит и идиш. Конституционный Суд Украины еще в 2021 году обязал власти исправить эту ошибку.

О снятии законопроекта сообщил народный депутат Владимир Вятрович, который заявил, что это произошло «из-за давления неназванных российских лоббистов в Совете Европы». Председатель парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев утверждал, что представители Совета Европы оказывали давление на вице-премьера по вопросам евроинтеграции Тараса Качку и главу Госслужбы по этнополитике Виктора Еленского, чтобы те отозвали документ.

По словам Потураева, это уже второй раз, когда правительство вынуждено отозвать этот законопроект под давлением из Брюсселя и Страсбурга — первый раз это произошло в 2024 году.

