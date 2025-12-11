Ключевые моменты:

Петиция о запрете русскоязычных версий сайтов набрала 25 559 голосов.

Автор предлагает полностью прекратить создание и использование русскоязычных интерфейсов в Украине.

Аргумент: русский язык — инструмент культурной и информационной экспансии РФ.

Предлагается внести изменения в языковое законодательство и запретить русский язык в перечне доступных языковых версий сайтов.

Инициатор требует установить ответственность, включая штрафы и блокировку сайтов.

Инициатором обращения, опубликованного на сайте Кабмина, является Александр Леоненко. В своей петиции он поднимает вопрос о целесообразности существования русскоязычных интерфейсов на украинских сайтах и предлагает полностью прекратить их создание и дальнейшее функционирование.

«Для кого предназначена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, который пришел с войной убивать нас? Если для граждан других стран, то международным языком является английский, а не русский. Если для украинцев, то все украинцы знают украинский язык. Это их обязанность согласно части 1 статьи 6 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: «Каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком». Так какой тогда смысл в существовании русскоязычной версии сайтов в Украине?», — задается вопросами автор петиции.

Он также подчеркивает, что русскоязычные версии сайтов являются «колониальным пережитком» и представляют угрозу информационной безопасности государства. По его мнению, русский язык выступает инструментом культурной и информационной экспансии страны-агрессора, а его присутствие в цифровом пространстве способствует распространению российского влияния.

«Исходя из этого, требую от Кабинета Министров Украины разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, который будет предусматривать полный запрет на создание и функционирование русскоязычных версий сайтов в Украине.

В частности, необходимо внести изменения в статью 27 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного»: «Наряду с версией интернет-представительств (в том числе веб-сайтов, веб-страниц в социальных сетях), выполненных государственным языком, могут существовать версии другими языками», — указано в тексте петиции.

Читайте также: Как русский язык обманом оказался в списке защищенных и почему до сих пор там

Автор требует от правительства разработать законопроект, предусматривающий полный запрет русскоязычных версий сайтов, а также инициировать изменения в статью 27 языкового закона, которые позволят создавать версии «другими языками, кроме русского».

Отдельным пунктом предлагается установить ответственность для владельцев и администраторов интернет-ресурсов за нарушение этого запрета — с применением штрафов и блокировкой сайта до устранения нарушений.

В петиции подчеркивается, что в условиях войны важно окончательно устранить любые привилегированные позиции русского языка в информационном пространстве Украины. По мнению автора, это будет способствовать укреплению государственной языковой политики и противодействию гибридным влияниям.

Напомним, русскоязычные версии сайтов в Украине до сих пор существуют, поскольку их запрет еще не закреплен законом.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №14120, который исключает русский язык из списка языков, требующих защиты по Европейской хартии.