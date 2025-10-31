Ключевые моменты:

Вакцина уже поступила в Одесскую область и распределяется между медучреждениями региона.

Вакцина получена в рамках сотрудничества Минздрава с гуманитарной организацией Project HOPE Polska.

Прививка против гепатита В защищает от опасного вируса и предотвращает заболевание в более чем 90% случаев.

Вакцинация против гепатита В в Одесской области

В Одесскую область поступило 1600 доз вакцины против гепатита В, сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний. Вакцина уже находится в регионе, сейчас идет ее распределение по медицинским учреждениям.

Эта поставка — часть всеукраинской программы: всего Украина получила 37 500 доз вакцины благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения с гуманитарной организацией Project HOPE Polska.

Гепатит В — это вирус, который поражает печень и может привести к хроническим болезням, циррозу или даже раку. Болезнь может протекать без симптомов, но последствия бывают крайне серьёзными.

Прививка защищает от заражения более чем в 90% случаев и обеспечивает иммунитет на 20 лет и дольше — иногда на всю жизнь.

Кто может получить бесплатную вакцинацию

Бесплатная вакцинация предусмотрена для взрослых из групп риска, среди которых:

медицинские работники;

военнослужащие, сотрудники МВД, спасатели и социальные службы;

персонал и пациенты закрытых учреждений (например, психиатрических больниц).

Дети в Украине также получают вакцину против гепатита В в рамках Национального календаря прививок. По данным Центра общественного здоровья, лечение от вирусного гепатита В сейчас проходят 5 590 украинцев, среди них — 125 детей.

Читайте также: После инсульта жизнь продолжается: как помочь близкому человеку восстановиться