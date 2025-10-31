Решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета.

Ключевые моменты:

  • Обновлена дислокация общественных туалетов с учетом потребностей людей с инвалидностью.
  • Туалеты разместят в центральной части, парках и на побережье Одессы.

Детали

Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение внести изменения в документ, регламентирующий работу сети общественных туалетов. Изменения касаются обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Новые туалеты планируют оборудовать в следующих местах:

Центр города:

  • Приморский бульвар у Потемкинской лестницы
  • Соборная площадь, 
  • Итальянский бульвар
  • Городской сад, 
  • Старобазарный сквер

Парки и побережье:

  • Парк имени Шевченко, 
  • дендропарк Победы
  • Трасса здоровья, 
  • Аркадия
  • 14-я станция Большого Фонтана

Программа рассчитана на четыре года. В 2025 году планируется установить четыре автоматизированных туалета, всего же должно появиться 19 новых объектов.

