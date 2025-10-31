Решение было принято на заседании исполкома Одесского горсовета.
Ключевые моменты:
- Обновлена дислокация общественных туалетов с учетом потребностей людей с инвалидностью.
- Туалеты разместят в центральной части, парках и на побережье Одессы.
Детали
Исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение внести изменения в документ, регламентирующий работу сети общественных туалетов. Изменения касаются обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения.
Новые туалеты планируют оборудовать в следующих местах:
Центр города:
- Приморский бульвар у Потемкинской лестницы
- Соборная площадь,
- Итальянский бульвар
- Городской сад,
- Старобазарный сквер
Парки и побережье:
- Парк имени Шевченко,
- дендропарк Победы
- Трасса здоровья,
- Аркадия
- 14-я станция Большого Фонтана
Программа рассчитана на четыре года. В 2025 году планируется установить четыре автоматизированных туалета, всего же должно появиться 19 новых объектов.
